أمريكا تفرض عقوبات على 6 منظمات في غزة بزعم دعمها لحماس
تشكيل سموحة وفاركو بالدوري
شوبير: عرض رسمي من فالنسيا الإسباني لشراء ديانج من الأهلي
ترامب يمنح حماس مهلة 3 أسابيع: نزع السلاح أو التدمير السريع
استقرار الحالة الصحية لقداسة البابا.. وأسقف النمسا يوجه رسالة طمأنة
شكر ترامب لدعم مصر بقضية المياه.. رسائل مهمة من الرئيس السيسي خلال لقائه برئيس الولايات المتحدة بمنتدى دافوس العالمي
يارب على خير.. نيرمين الفقي تشارك في مسلسل أولاد الراعي
بعد استلام 50 مليون برميل نفط من فنزويلا.. ترامب: إنتاجنا من الغاز وصل لمستوى قياسي
أكسيوس: زيلينسكي يلتقي ترامب في دافوس غدا
الجيش اللبناني: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية خرق فاضح لسيادة لبنان
قمة "السيسي - ترامب" بدافوس: شراكة استراتيجية شاملة وجهود مشتركة لسلام المنطقة
د.محمد بشاري يكتب: القاهرة تُعيد للكتاب هيبته
فن وثقافة

صدور كتاب «الحكيم مجدي يعقوب… قلب من ذهب» يوثق مسيرته الإنسانية والعلمية

كتاب «الحكيم مجدي يعقوب… قلب من ذهب»
كتاب «الحكيم مجدي يعقوب… قلب من ذهب»

أصدرت دار نشر درة الشرق كتابًا جديدًا بعنوان «الحكيم مجدي يعقوب… قلب من ذهب»، يوثق المسيرة الإنسانية والعلمية للجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب، أحد أبرز رواد جراحة القلب في العالم، وذلك بقلم الكاتبة الصحفية عزيزة فؤاد مدير تحرير مجلة نصف الدنيا والبيت.


يرصد الكتاب محطات مهمة في حياة «ملك القلوب» تُنشر لأول مرة، كما يكشف عن فلسفته في الطب والحياة، ويسلط الضوء على شخصيته الإنسانية التي شكّلت فكره وثقافته ومسيرته، إضافة إلى جانب خفة الظل الذي يتمتع به الدكتور مجدي يعقوب خلف مسيرته العلمية والطبية، وهو جانب لا يعرفه عنه كثيرون.
ويضم الكتاب، الذي يقع في 260 صفحة، نشأة الدكتور مجدي يعقوب في مصر، ثم انتقاله إلى بريطانيا، إلى جانب شهادات من زملاء وكتاب عاصروا مسيرته، وكواليس وحوارات خاصة أُجريت معه في جريدة الأهرام ومجلة نصف الدنيا، تُبرز أبحاثه وعملياته وابتكاراته العلمية التي ما زالت تُحدث أثرًا في الطب الحديث.

كما يسلط الكتاب الضوء على إنجازاته الطبية الرائدة في مجالات زراعة القلب والرئة وجراحات قلب الأطفال، ودوره البارز في تأسيس سلاسل الأمل ومؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب بأسوان، التي أصبحت مركزًا عالميًا يقدم خدمات علاجية مجانية ويُسهم في تخريج أجيال جديدة من الأطباء الشباب.


وقالت الكاتبة الصحفية عزيزة فؤاد في تقديمها للكتاب
«كان الدكتور مجدي يعقوب نقطة تحول حقيقية في حياتي، كما كان أبًا وملهمًا لأبنائه من الأطباء في مصر والعالم. لم أره يومًا مجرد جراح عالمي، بل نموذجًا إنسانيًا نادرًا، علّمني أن العطاء الصادق هو جوهر الطب، وأن العلم حين يمتزج بالرحمة يصنع المعجزات. من هنا جاء هذا الكتاب، كرسالة امتنان لرجل ترك أثره في القلوب قبل أن يترك بصمته في تاريخ الطب، رول موديل قلّما يجود الزمان بمثله.»


ومن المتوقع أن يحظى الكتاب باهتمام واسع من القراء والباحثين، لما يمثله الدكتور مجدي يعقوب من رمز عالمي في العطاء والتميز العلمي، وليكون مرجعًا ملهمًا للأجيال القادمة.


ومن المقرر عرض الكتاب ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، بالصالة (4) – جناح (C55)، حيث تقدمه دار نشر درة الشرق لجمهور القراء والمهتمين بالشأن الطبي والإنساني
ويُعد هذا الكتاب العمل الأول للكاتبة عزيزة فؤاد، التي اختارت أن تبدأ مسيرتها الأدبية بتوثيق حياة أحد أعظم الرموز الإنسانية والعلمية في مصر والعالم، في تجربة تجمع بين التوثيق الصحفي والبعد الإنساني الملهم.

مجدي يعقوب الحكيم مجدي يعقوب الدكتور مجدي يعقوب

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

مشغولات ذهبية

مستويات تاريخية جديدة.. وهذا سعر جرام الذهب في مصر

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

ترامب يتعهد بخفض أسعار الأدوية: سندفع أقل سعر في العالم

ترامب يتعهد بخفض أسعار الأدوية: سندفع أقل سعر في العالم

أرشيفية

الخارجية الأمريكية: عقوبات جديدة على منظمات تدعم حماس وتتلاعب بالمساعدات

بورصة الدار البيضاء

بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على انخفاض

لا تنخدع به.. مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور

لا تنخدع به.. مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور
ا تنخدع به..مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور
ا تنخدع به..مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور

أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه

اسماء جلال
اسماء جلال
اسماء جلال

مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من الطائرة

مى عمر
مى عمر
مى عمر

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت
سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت
سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أمريكا.. وسياسة الواقعية المرنة في إدارة العالم!

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

