مجدي يعقوب يكشف عن سر روح أسوان في المعاملة

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، الجراح العالمي للقلب الدكتور مجدي يعقوب، خلال حلقتها اليوم من برنامج "معكم منى الشاذلي" بحضور تلاميذ وزملاء الدكتور وعدد من أسرته، في حلقة استثنائية.

وفي تصريح له، قال جراح القلب العالمي، مجدي يعقوب، إن هناك روح اسمها روح سوان وهي روح للخدمة وتحسين النفس ونعامل بعضنا بكل لطف واحترام لاننا لازم نحترم المريض وكذلك نحب زملائنا فهي هي روح أسوان.

وتابع مجدي يعقوب: في جراحين في نفس الكفاءة بتاعتي وأحسن كمان، منوها أن قرار إنشاء مستشفى أسوان أخذته بسهولة لأن هناك قوائم انتظار وكان لازم نوسع المستشفى وطلبت من معماري كبير تصميم مستشفى كبير.

واستكمل: وبالفعل صمم رسم غير معقول للمستشفى في الناحية الغربية في أسوان وقرر مجلس الأمناء عمل المستشفى ولكن تم التوسعة في القاهرة لقلة التكلفة وسهولة وصول الناس إليها، باسم مركز مجدي يعقوب للقلب في القاهرة.

وذكر مجدي يعقوب، أن مريض القلب يتلقى العلاج ولا يدفع أجر، فالعلاقة بين الطبيب والمريض مقدسة، فالمريض يثق ثقة تامة في الطبيب والطبيب يجب عليه أن يحترم المريض.

وتابع: أنا اتولدت وكنت بشوف والدي دكتور، ولما اتعلمت في القصر العيني شوفت معاناة المرضى وشوفت إنه يبقى في تجاوب بين المريض والطبيب، وكنت بخفف عن المرضى وأعطيهم الأمل بابتسامة لفاقدي الأمل في الحياة.

وأكد مجدي يعقوب، أن 80% من العالم لا يصلهم العلاج الحديث ويجب نشر المساواة في العلاج والتعليم فهو حق لكل إنسان وهذا يأتي بالعمل سويا مع بعضنا البعض.