مجدي يعقوب : روح أسوان سر نجاحنا الحقيقي

حلّ جراح القلب العالمي السير الدكتور مجدي يعقوب ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها «معكم» المذاع عبر شاشة ON، في لقاء إنساني ثري حمل رسائل ملهمة ودروسًا عميقة للأجيال القادمة.

استقبال يليق بملك القلوب

حظي الدكتور مجدي يعقوب باستقبال حافل، حيث وقف جمهور الاستوديو مصفقًا لدقائق طويلة، في مشهد عبّر عن حجم الحب والاحترام لطبيب كرّس عمره لخدمة الإنسان دون مقابل؛ وضمّ الحضور نخبة من الأطباء الشباب والمتطوعين، الذين رأوا فيه نموذجًا يُحتذى.



من جانبها، أعربت منى الشاذلي عن فخرها باستضافته، واصفة إياه بـ«حبيب القلوب» وصاحب العقل المستنير الذي جمع بين العلم والإنسانية.

تواضع الكبار: الجيل الجديد تجاوزني

وفي لفتة تعكس تواضعه المعهود، تحدث السير مجدي يعقوب عن فخره بالجيل الجديد من الأطباء العاملين في مركز أسوان للقلب، مؤكدًا أن ما وصلوا إليه يمنحه شعورًا بالاطمئنان على مستقبل الطب في مصر.

وقال: «في البداية كنت أفتخر بأنني أنقل لهم العلم، وكنت أحيانًا أشعر أنني من يقوم بالعمليات، لكن اليوم أقولها بكل صدق وفخر: هؤلاء الشباب أصبحوا الآن أفضل مني».

روح أسوان.. سر النجاح الحقيقي

وكشف يعقوب عن الفلسفة التي تقف خلف نجاح مؤسسته، والتي أطلق عليها «روح أسوان»، مؤكدًا أنها لا تعتمد فقط على المهارة الطبية، بل على منظومة متكاملة من القيم الإنسانية، في مقدمتها خدمة المريض أولًا باعتباره محور العمل كله، التطوير المستمر والإيمان بأن العلم رحلة لا تتوقف، الاحترام المتبادل بين الفريق الطبي، ومع المرضى، بروح من الحب والتقدير، حلم لا يتوقف عند مكان.

صناعة مستقبل أفضل للوطن

واختتم السير مجدي يعقوب حديثه بالتأكيد على أن مركز أسوان للقلب، والمستشفى الجديد الجاري إنشاؤه في القاهرة، يهدفان إلى ضمان استمرارية هذا النهج العلمي والإنساني، مشددًا على أن تراكم الخبرات عبر الأجيال هو الطريق الحقيقي لبناء الحضارة وصناعة مستقبل أفضل للوطن.