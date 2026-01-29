سالزبورج يتقدم على أستون فيلا بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري الأوروبي

انتهت احداث الشوط الأول من مواجهة أستون فيلا وريد بول سالزبورج بتقدم الفريق النمساوي بنتيجة 1-0، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي لموسم 2025-2026.

وسجل هدف سالزبورج كريم كوناتي في الدقيقة 33 من انطلاق المباراة.

تشكيل الفريقين

كشف الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي لموسم 2025-2026.

أستون فيلا ضد سالزبورج

تشكيل أستون فيلا

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: بوجارد – ليندلوف – مينجز – دين.

خط الوسط: أونانا – همينجز – إميليانو بوينديا – إليوت.

خط الهجوم: جادون سانشو – أولي واتكينز.

تشكيل ريد بول سالزبورج

ترتيب الدوري الأوروبي

ويحتل أستون فيلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الأوروبي برصيد 18 نقطة، بينما يأتي ريد بول سالزبورج في المركز الـ28 برصيد 6 نقاط.

وكان أستون فيلا ضمن تأهله رسميًا إلى دور الـ16 من البطولة، بعدما حقق فوزه السادس خلال 7 مباريات، رافعًا رصيده إلى 18 نقطة، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف ليون الفرنسي المتصدر.

ويسعى فريق الفيلانز لإنهاء مرحلة الدوري بانتصار جديد، رغم ضمان التواجد ضمن الفرق الثمانية الأوائل، مستفيدًا من الفوز الذي حققه في الجولة الماضية على حساب فنربخشة.