قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشرطة البلجيكية: 6 إصابات في هجوم بآلة حادة بتظاهرة للأكراد
سامي مغاوري يكشف لصدى البلد كواليس شخصيته في مسلسل «بيت بابا»
علاقة مثيرة بين القهوة والسكري .. دراسة تكشف التفاصيل
نظرية جديدة كشفت اللغز.. كيف بنى المصريون القدماء الهرم الأكبر؟
صوت هند رجب بالقائمة النهائية لجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم أجنبي
طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة
أستون فيلا يفوز على فنربخشة التركي في الدوري الأوروبي
ارتفاع قياسي للذهب منذ بداية 2026 .. قفزة 13.5% في 22 يومًا
ستارمر يهاجم فكرة ترامب : لا مكان لـ بوتين في مجلس السلام وهو يقصف أوكرانيا
أجبروه على تدخين السجائر .. أب يستغيث ويطالب بإسقاط حضانة نجله
انتهى زمن الصبر .. ائتلاف صومالي بقيادة أوجادين يعلن التمرد ضد إثيوبيا
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية الخميس 22 يناير 2026 (آخر تحديث)
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أستون فيلا يفوز على فنربخشة التركي في الدوري الأوروبي

أستون فيلا
أستون فيلا
إسلام مقلد

نجح فريق أستون فيلا الإنجليزي في تحقيق فوز مهم على مضيفه فنربخشة التركي بهدف دون مقابل، خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب شكري سراج أوجلو، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة المجموعات في الدوري الأوروبي.

سجل النجم الإنجليزي جادون سانشو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 25، ليقود فريقه للفوز ويضمن ثلاث نقاط مهمة في سباق صدارة المجموعة.

ترتيب الدوري الأوروبي

بهذا الانتصار ارتقى أستون فيلا إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 18 نقطة، متساويًا مع أولمبيك ليون الفرنسي وميتلاند الدنماركي، في حين تراجع فنربخشة إلى المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة.

تشكيل أستون فيلا

أعلن الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي للفيلانز قبل مواجهة فنربخشة التركي، في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس على ملعب شكري سراج أوغلو، ضمن الجولة السابعة من مرحلة المجموعات في الدوري الأوروبي، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في البطولة الأوروبية.

تشكيل أستون فيلا

حراسة المرمى: إيميليانو بيزوت

الدفاع: ماتي كاش – فيكتور ليندلوف – تايرون مينجز – لوكاس ديني

الوسط: بوجارد – يوري تيليمانس – جادون سانشو – مورجان روجرز – إيميليانو بوينديا

الهجوم: أولي واتكينز

دكة البدلاء: بروكتور، رايت، كونسا، باو توريس، جارسيا، ماتسن، أونانا، جيساند، جيموه-ألوبا، يونج، هيمنجز

تشكيل فنربخشة
 

أستون فيلا الإنجليزي أستون فيلا فنربخشة التركي فنربخشة الدوري الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

انقطاع المياه

قطع المياه 10 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة.. المواعيد والأماكن

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

بحيرة

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

ترشيحاتنا

أسعار السجائر

كليوباترا ثابتة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 في المحلات والأسواق

الكاكاو باللبن

رغم احتياجه للتدفئة.. 6 فئات ممنوعة من شرب الكاكاو باللبن

زينة رمضان 2026

أسعار زينة رمضان 2026 في مصر.. أشكال جديدة تناسب كل الأذواق

بالصور

طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة

التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي

زيادة الوزن ترفع خطر الإصابة بالخرف في الكِبر .. دراسة تكشف علاقة مباشرة

مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف

رمضان 2026 .. تفاصيل شخصية خالد الصاوى فى مسلسل ولاد الراعي

خالد الصاوى
خالد الصاوى
خالد الصاوى

قبل عرضه.. طرح البرومو الدعائي لفيلم برشامة

كمال أبو رية
كمال أبو رية
كمال أبو رية

فيديو

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد