أستون فيلا يفوز على فنربخشة التركي في الدوري الأوروبي

نجح فريق أستون فيلا الإنجليزي في تحقيق فوز مهم على مضيفه فنربخشة التركي بهدف دون مقابل، خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب شكري سراج أوجلو، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة المجموعات في الدوري الأوروبي.

سجل النجم الإنجليزي جادون سانشو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 25، ليقود فريقه للفوز ويضمن ثلاث نقاط مهمة في سباق صدارة المجموعة.

ترتيب الدوري الأوروبي

بهذا الانتصار ارتقى أستون فيلا إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 18 نقطة، متساويًا مع أولمبيك ليون الفرنسي وميتلاند الدنماركي، في حين تراجع فنربخشة إلى المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة.

تشكيل أستون فيلا

أعلن الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي للفيلانز قبل مواجهة فنربخشة التركي، في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس على ملعب شكري سراج أوغلو، ضمن الجولة السابعة من مرحلة المجموعات في الدوري الأوروبي، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في البطولة الأوروبية.

تشكيل أستون فيلا

حراسة المرمى: إيميليانو بيزوت

الدفاع: ماتي كاش – فيكتور ليندلوف – تايرون مينجز – لوكاس ديني

الوسط: بوجارد – يوري تيليمانس – جادون سانشو – مورجان روجرز – إيميليانو بوينديا

الهجوم: أولي واتكينز

دكة البدلاء: بروكتور، رايت، كونسا، باو توريس، جارسيا، ماتسن، أونانا، جيساند، جيموه-ألوبا، يونج، هيمنجز

تشكيل فنربخشة

