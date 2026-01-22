أستون فيلا يتقدم على فنربخشة بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري الأوروبي

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة أستون فيلا الإنجليزي وفنربخشة التركي بتقدم الفلاينز بنتيجة 1-0، في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس على ملعب شكري سراج أوغلو، ضمن الجولة السابعة من مرحلة المجموعات في الدوري الأوروبي، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في البطولة الأوروبية.

وسجل هدف أستون فيلا جادون سانشو في الدقيقة 25 من إنطلاق المباراة.

تشكيل أستون فيلا

أعلن الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي للفيلانز قبل مواجهة فنربخشة التركي، في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس على ملعب شكري سراج أوغلو، ضمن الجولة السابعة من مرحلة المجموعات في الدوري الأوروبي، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في البطولة الأوروبية.

حراسة المرمى: إيميليانو بيزوت

الدفاع: ماتي كاش – فيكتور ليندلوف – تايرون مينجز – لوكاس ديني

الوسط: بوجارد – يوري تيليمانس – جادون سانشو – مورجان روجرز – إيميليانو بوينديا

الهجوم: أولي واتكينز

دكة البدلاء: بروكتور، رايت، كونسا، باو توريس، جارسيا، ماتسن، أونانا، جيساند، جيموه-ألوبا، يونج، هيمنجز

تشكيل فنربخشة



يدخل أستون فيلا اللقاء بعدما حسم تأهله رسميًا إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي، حيث يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، متساويًا مع أولمبيك ليون الفرنسي وميتلاند الدنماركي، بينما يتواجد فنربخشة في المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة.

أكد أوناي إيمري صعوبة المواجهة المرتقبة، حيث قال: “مواجهة فنربخشة لن تكون سهلة، الفريق يضم عناصر قوية ويمتلك خبرات كبيرة، كما أن اللعب على ملعبه وأمام جماهيره يمنحه دوافع إضافية، ونسعى لتقديم مباراة قوية وتحقيق نتيجة إيجابية”

غيابات تضرب أستون فيلا قبل مواجهة فنربخشة

يعاني أستون فيلا من غيابات عديدة قبل مواجهة فنربخشة، حيث أكد إيمري غياب كل من إيميليانو مارتينيز، بوبكر كامارا، جون ماكجين، أليسون وروس باركلي عن اللقاء.

تلقى الفريق ضربة قوية بإصابة جون ماكجين خلال مواجهة إيفرتون الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تأكد غياب بوبكر كامارا حتى نهاية الموسم بعد تعرضه لإصابة قوية في الركبة خلال مباراة توتنهام.

تنضم هذه الإصابات إلى قائمة طويلة تضم أيضًا أمادو أونانا، إيميليانو مارتينيز وروس باركلي، مما يضع الجهاز الفني في مأزق قبل المواجهة الأوروبية المرتقبة، وسط ترقب لإمكانية تدعيم الصفوف خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يأمل أستون فيلا في الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب فنربخشة رغم الغيابات المؤثرة، لمواصلة نتائجه القوية في الدوري الأوروبي هذا الموسم.