روما يضم نجم أستون فيلا على سبيل الإعارة

رحل المهاجم الهولندي دونيل مالين عن أستون فيلا بعد عام واحد فقط قضاه مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لينضم إلى روما الإيطالي اليوم الجمعة.

وقال روما- الذي لم يكشف عن قيمة الصفقة- إن الدولي الهولندي انضم إلى الفريق على سبيل الإعارة مع وجود خيار للشراء.

وذكرت تقارير محلية، أن روما دفع 1.7 مليون جنيه إسترليني (2.28 مليون دولار) كرسوم إعارة، فيما سيصبح خيار الشراء إلزاميا مقابل 21.6 مليون جنيه إسترليني حال استيفاء شروط معينة.

وأشارت تقارير إعلامية بريطانية، إلى أن انتقال “مالين” قد يكون جزءا من صفقة تبادلية محتملة مع المهاجم الإنجليزي تامي أبراهام، لاعب روما المعار حاليا إلى بشكتاش التركي، والذي ارتبط اسمه بالعودة إلى أستون فيلا حيث لعب في موسم سابق على سبيل الإعارة.

وانضم مالين (26 عاما) إلى أستون فيلا في يناير كانون الثاني 2025 بعد 4 أعوام قضاها مع بوروسيا دورتموند، وخاض 46 مباراة مع فيلا في مختلف المسابقات وسجل سبعة أهداف.

ويحل روما، صاحب المركز الخامس في الدوري الإيطالي بفارق سبع نقاط عن المتصدر إنتر ميلان، ضيفا على تورينو يوم الأحد.