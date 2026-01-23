أستون فيلا يقترب من ضم مهاجم بشكتاش.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب نادي أستون فيلا الإنجليزي، من التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقا للموثوق فابريزيو رومانو فإن أستون فيلا توصل إلى اتفاق شفهي مبدئي مع بشكتاش لضم تامي أبراهام، بعد حسم الشروط الشخصية مع اللاعب قبل أيام.

‏وأضاف أن قيمة الصفقة تبلغ 21 مليون يورو + إضافات

على أن يكون‏ ياسين أوزجان جزءًا من الاتفاق.

وأوضح أن إدارة أستون فيلا متواجدة حاليًا في تركيا لإنهاء الإجراءات الرسمية وتوقيع العقود

واختتم أن ‏الصفقة في مراحلها الأخيرة وتُعد من أبرز تحركات فيلا في الميركاتو.

يذكر أن أبراهام قد سبق له اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر بوابة تشيلسي ثم رحل من خلاله إلى روما الإيطالي قبل أن تنتهي به الرحلة في بشكتاش.