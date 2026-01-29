قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هنا تتحقق الأحلام .. صفحة الأهلي تحتفل بصفقة المدافع الجديد هادي رياض
بعد اندلاع النيران .. نجاة ركاب أتوبيس محترق بطريق قنا سوهاج الصحراوى
جوتيريش: المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تعني انسحاب إسرائيل الكامل
فى أول جولة لها .. رئيس حى المرج تجلس على الرصيف بجانب المواطنين
عرض صادم من الاتحاد لتجديد عقد بنزيما يشعل الأزمة قبل نهاية الموسم
نائب الرئيس الإيراني: مستعدون للانخراط في مفاوضات بضمان عدم التعرّض لهجوم
مجانًا.. دليل استخراج قرار علاج على نفقة الدولة خطوة بخطوة
خريطة الإيجارات الجديدة بالقاهرة.. شوف هتدفع كام حسب منطقتك
لافروف: الحكومة السورية تتخلى عن محاكمة بشار الأسد
الكرملين: روسيا تتحدث عن موسكو كمكان لعقد اجتماع مع زيلينسكي
بسبب البرد القارس.. ترامب: بوتين وافق على وقف استهداف كييف
عبد العاطي: هناك ضمانات لا بد من توافرها لنستطيع التحدث عن وقف إطلاق النار بغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أستاذ قانون دولي: استعدادات إيران العسكرية حق دفاعي مشروع

إيران تستعد للحرب
إيران تستعد للحرب
رنا أشرف

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد التحذيرات من انزلاق الشرق الأوسط إلى مواجهة مفتوحة، عادت المخاوف من سيناريو الحرب الشاملة لتفرض نفسها على المشهد الدولي، خاصة مع تداول تقارير عن استعدادات عسكرية إيرانية غير مسبوقة، شملت تجهيز أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة ذات القدرات الاستراتيجية.

 هذه التطورات، التي تأتي على خلفية تهديدات أمريكية وإسرائيلية متكررة، أعادت طرح تساؤلات قانونية وسياسية حول حدود الحق في الدفاع عن النفس، والفاصل بين الاستعداد المشروع للحرب وإشعال نزاع قد يمتد ليتجاوز حدود المنطقة.

وفي هذا السياق، يسلط خبراء القانون الدولي الضوء على الإطار القانوني الحاكم لمثل هذه التحركات، محذرين في الوقت نفسه من التداعيات الكارثية لأي مواجهة عسكرية محتملة، ليس فقط على أطراف الصراع، بل على الأمن والسلم الدوليين والاقتصاد العالمي بأسره. 

وبينما تبرر طهران استعداداتها باعتبارها حقًا سياديًا ودفاعيًا تكفله المواثيق الدولية، تتزايد المخاوف من أن أي خطأ في الحسابات قد يفتح الباب أمام حرب إقليمية واسعة لا رابح فيها.

من جانبه، يؤكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن ما تشهده المنطقة حاليًا يمثل لحظة فارقة تتطلب قراءة قانونية دقيقة وتحركًا دوليًا عاجلًا، محذرًا من أن استمرار التصعيد دون اللجوء للحلول الدبلوماسية قد يقود إلى كارثة شاملة تطال الجميع دون استثناء.

أستاذ قانون دولي لصدى البلد: استعدادات إيران العسكرية رد قانوني على التهديدات لكن الحرب ستكون كارثية للجميع

أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن تقارير استعداد إيران بألف مسيرة استراتيجية يجب أن تُفهم في سياق التهديدات المتصاعدة التي تواجهها طهران، مؤكداً أن القانون الدولي يمنح الدول الحق الكامل في الاستعداد العسكري الدفاعي، لكنه حذر من أن أي حرب إقليمية شاملة ستكون كارثية على المنطقة بأسرها.

وقال الدكتور مهران في تصريحات لصدى البلد، إن القانون الدولي يكفل لجميع الدول حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، موضحاً أن هذا الحق لا يقتصر على الرد على عدوان فعلي بل يشمل أيضاً الاستعداد لمواجهة تهديدات حقيقية ووشيكة، مؤكداً أن التهديدات الأمريكية الإسرائيلية بفرض حصار بحري أو شن ضربات عسكرية تمنح إيران الأساس القانوني للاستعداد العسكري.

وأضاف استاذ القانون الدولي أن تطوير إيران للمسيرات الاستراتيجية يندرج ضمن حقها السيادي في بناء قدراتها الدفاعية، مشيراً إلى أن القانون الدولي لا يحظر على الدول امتلاك أسلحة تقليدية طالما لم تُستخدم في عدوان على دول أخرى، موضحاً أن ميثاق الأمم المتحدة يحظر فقط استخدام القوة أو التهديد باستخدامها وليس مجرد امتلاك القدرات العسكرية.

ولفت إلى أن التصعيد الحالي في المنطقة يأتي في سياق تهديدات متعددة تواجهها إيران، بما في ذلك الحديث عن حصار بحري محتمل وعقوبات اقتصادية قاسية وتهديدات عسكرية مباشرة، مؤكداً أن القانون الدولي يعترف بمبدأ الضرورة العسكرية الذي يبرر للدول اتخاذ إجراءات دفاعية استباقية عند مواجهة تهديدات وجودية حقيقية.

وفيما يتعلق بدخول إيران الحرب، أوضح مهران أن القرار النهائي يعتمد على عدة عوامل، أهمها مدى جدية التهديدات الخارجية وطبيعة أي عدوان محتمل واستعداد المجتمع الدولي للتدخل لمنع التصعيد، محذراً من أن إيران لديها القدرة على إشعال المنطقة بأسرها إذا شعرت أن وجودها مهدد.

وشدد على أن المسيرات الاستراتيجية التي تمتلكها إيران قادرة على ضرب أهداف حيوية في المنطقة بما في ذلك منشآت نفطية ومواقع عسكرية، محذراً من أن أي ضربة إيرانية لمنشآت النفط الخليجية ستؤدي لكارثة اقتصادية عالمية نظراً لأن الخليج العربي يُنتج حوالي 30% من النفط العالمي.

وأضاف أن القانون الدولي الإنساني يفرض على جميع الأطراف في أي نزاع مسلح احترام مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، محذراً من أن استهداف البنى التحتية المدنية كمحطات الكهرباء أو تحلية المياه يشكل جريمة حرب، داعياً جميع الأطراف للامتناع عن استهداف المدنيين.

ولفت إلى أن دخول إيران في حرب شاملة سيكون له تداعيات كارثية على المنطقة بأسرها، مشيراً إلى احتمال إغلاق مضيق هرمز وتدمير البنية التحتية النفطية وانهيار الاقتصادات الإقليمية وموجات نزوح جماعي، محذراً من أن الحرب في منطقة بهذه الأهمية الاستراتيجية ستجر دولاً أخرى للصراع وقد تتطور لحرب عالمية.

ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لمنع التصعيد، مؤكداً أن القانون الدولي يفرض على مجلس الأمن الدولي مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين، داعياً الأمين العام للأمم المتحدة لاستخدام صلاحياته بموجب المادة 99 من الميثاق لتنبيه مجلس الأمن لخطورة الوضع.

وختم تصريحاته بالتأكيد على أن الحل الوحيد هو الحوار الدبلوماسي، مؤكداً أن المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة توفر آليات متعددة لحل النزاعات سلمياً تشمل التفاوض والوساطة والتوفيق، داعياً جميع الأطراف للعودة لطاولة المفاوضات قبل فوات الأوان، محذراً من أن الحرب لن تكون لها منتصرون بل ستكون كارثة على الجميع.
 

إيران الإستعدادات العسكرية الإستعدادات الإيرانية ملاجئ حرب الحرب الإيرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

الذهب

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

إمام عاشور

ادعوله بالشفاء .. والد إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة رحلة تنزانيا

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

ترشيحاتنا

هوندا بريلود موديل 2026 الجديدة

شاهد| هوندا بريلود 2026 الجديدة

تويوتا كراون موديل 2026

سعر تويوتا كراون 2026 في السعودية

اودي Q8 موديل 2026

مواصفات أودي Q8 موديل 2026 الجديدة

بالصور

فوائد تناول الشوفان مرتين أسبوعيا .. يخفض الكوليسترول ويحمي القلب

فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الأحرار بالزقازيق لمتابعة منظومة الرعاية الصحية والعلاجية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكثر أنواع اللحوم فائدة للصحة مع أصناف يجب الحذر منها

اكثر اللحوم صحيًا
اكثر اللحوم صحيًا
اكثر اللحوم صحيًا

فيديو

الدولار

أسباب انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري .. السر في هذه الأمور

عملية احتيال إلكتروني

محافظ البنك المركزي: إعادة 116.8 مليون جنيه لضحايا الاحتيال الإلكتروني

موائد الإفطار

الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان.. فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد