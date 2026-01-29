قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإعلان يقترب .. تفاصيل جديدة بشأن انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة
تحتاج شرائح ومسامير .. تدخل جراحي بعد تعرض سوسن بدر لـ كسر في الفخذ
في الجونة .. مهيب يكشف المستور بأزمة إمام عاشور مع الأهلي
سالزبورج يتقدم على أستون فيلا بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري الأوروبي
الثلاثاء المقبل.. البنك المركزي يرد 102.6 مليار جنيه سيولة سحبها من البنوك
قرار غير مسبوق .. الصومال يغلق مجاله الجوي أمام طائرات شركة إسرائيلية
فوضى أمنية بمطار أمريكي .. أردني يثير الذعر ويصعد طائرة بتذكرة ملغاة
ابن الأصول مع ميرنا وليد ومصطفى شوقي يرفع شعار كامل العدد على مسرح ميامي | صور
متحدث الوزراء : تخفيضات معارض أهلا رمضان خلال الشهر الكريم تصل لـ25%
ظاهرة كونية .. إبراهيم عيسى: عمرو دياب أهم من عبد الحليم حافظ
الطقس غدا.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والملاحة البحرية مضطربة
لحظات الرعب| أهالي الزرايب يروون لصدى البلد تفاصيل حريق منشأة ناصر: تراكم المخلفات السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محمود التميمي من معرض الكتاب: وجدت في أدب نجيب محفوظ تأريخا لماضي المجتمع وتشخيصا لحاضره وإنذارا لمستقبله

معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
جمال عاشور

شهدت قاعة «ديوان الشعر»، في أولى ندواتها اليوم، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57، ندوة بعنوان «أرواح في المدينة» للكاتب الصحفي محمود التميمي، منسق مشروع «حفظ الذاكرة الوطنية».

في مستهل الندوة التي تأتي ضمن محور «المؤسسات»، قال «التميمي» إن هذا هو اللقاء الثاني له في معرض الكتاب، للعام الثاني على التوالي، موضحًا أن ندوة العام الماضي تناولت مرور ٥٠ سنة على رحيل أم كلثوم . بينما ندوة اليوم تأتي عن قاهرة نجيب محفوظ في إطار مشروعه المعني بالذاكرة الوطنية.

وأضاف: «تذكر رموز الوطن ليس من باب الأسى على ما مضى، وإنما من أجل التعلم مما جرى، واستكمال ما وصلوا إليه»، كاشفًا عن العمل على مشروع يحمل اسم «مسارات أرواح في المدينة»، يهدف إلى ربط الكُتَّاب والفنانين بأماكن تواجدهم وتأثيرهم، ومن بينهم نجيب محفوظ، الذي تم تتبع مساراته وأماكن وجوده.

وتساءل «التميمي»: «من أين نبدأ حين نتحدث عن نجيب محفوظ؟ هل نبدأ من درب قرمز، محل ميلاده عام 1911، أم من أول مجموعة قصصية له (همس الجنون) عام 1938؟».

وأوضح أن المجموعة القصصية «همس الجنون» كانت تدور حول المجتمع السفلي في القاهرة ، مشبهًا «محفوظ» بأنه «فيلسوف اختار طريقه في الأدب و أديب عرف طريقه بالفلسفة ».

وتوقف عند محطة مهمة أخرى في حياة نجيب محفوظ، هي أول رواية له «عبث الأقدار» عام 1939، والتي نُشرت في مجلة «المجلة الجديدة»، التي كان يرأسها الكاتب الكبير سلامة موسى.

وأفاد بأن الرواية كانت تحمل في البداية اسم «حكمة خوفو»، قبل أن يتم تغيير اسمها إلى «عبث الأقدار»، وهو الاسم الذي واجه هجوما حينها، ثم أصدرت دار «الشروق» نسخة ميسرة منها عام 1989 بعنوان «عجائب الأقدار».

وقال «التميمي» إنه اختار أن يبدأ حديثه من تاريخ فوز نجيب محفوظ بجائزة «نوبل»، مؤكدًا أن نجيب محفوظ تبرع بجانب كبير من الجائزة ، ولم يحتفظ إلا بثلث قيمتها فقط.

و تناول التميمي في عرضه الوثائقي جانب من الفيلم التسجيلي " حارة نجيب محفوظ " اخراج الراحلة سميحة الغنيمي و ناقش «التميمي» من خلاله تأثر «أديب نوبل» بالحارة المصرية، وعالم الفتوات، وصولًا إلى التحول الذي طرأ على المجتمع حين بدأ الشباب في مقاومة الاحتلال الإنجليزي بدلًا من الانشغال بالصراع بين فتوات الحارات، متناولًا في الوقت ذاته تطور الطبقات الاجتماعية في مصر كما قدمها «محفوظ» عبر أعماله الروائية حتى رواية «الحب فوق هضبة الهرم».

وتطرق «التميمي» إلى حديث «محفوظ» عن سنوات دراسته، والذي قال فيه إن مدرسته كانت تضم فريقًا مسرحيًا وآخر للشعر، وإنهم كانوا يشاركون ويتعلمون عقب ثورة شعبية مهمة، مؤكدًا أن المصريين حينها كانوا يؤمنون بأهمية المبادرة الفردية، وهو ما أنتج جيلًا من المثقفين والفنانين ربما لن يتكرر.

وأضاف: «نجيب محفوظ كان متأثرًا بالحضارة الفرعونية، خاصة بعد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، الذي شكل حدثًا فارقًا في نظرة الغرب للحضارة المصرية القديمة».

وقال إنه في عام ١٩٨٢، سأل عمر بطيشة نجيب محفوظ عن سبب عدم وصول الأدب العربي إلى العالمية، فأجاب «أديب نوبل»: «هناك شرطان: الكاتب الأصيل والقارئ الواعي»، مضيفًا:«يجب أن نهتم بالأدب المحلي قبل أن نفكر في العالمية».

وقارن «التميمي» بين شخصية «الست أمينة» في «ثلاثية» نجيب محفوظ، وشخصية شريفة رياض التي تحدت «ونجت» و«كرومر»، معتبرًا أن «أمينة» لم تكن النموذج الوحيد للمرأة المصرية في مطلع القرن العشرين، بل كان هناك نماذج أخرى مثقفة ومناضلة.

كما ناقش التميمي رواية «القاهرة الجديدة»، التي تحولت لاحقًا إلى فيلم سينمائي بعنوان «القاهرة 30»، معتبرًا أنها شكلت طفرة في أدب «محفوظ»، بتناول القاهرة بعد وفاة سعد زغلول، وما شهدته من انهيارات اجتماعية وسياسية واقتصادية.

وكشف «التميمي» أن «محفوظ» توقف عن الكتابة مرتين فقط في حياته، الأولى عقب ثورة يوليو 1952، حين قال: «اختفى المجتمع الذي أعرفه و لابد من انتظار تشكل مجتمع جديد للكتابة عنه »، والثانية بعد الانتصار في حرب أكتوبر 1973، إذ قال: «فرحتي أكبر من أن أكتب في تلك المرحلة ».

وتحدث أيضًا عن «المزارات المحفوظية»، وهي الأماكن التي وردت في أعماله الروائية، كاشًفا أنه كان هناك مشروع لإطلاق هذه المزارات بإشراف الراحل جمال الغيطاني لكنه توقف بعد ثورة يناير.

واختتم «التميمي» كلمته بتأكيد أن نجيب محفوظ لم يكن شخصًا معارضًا بالمعنى المباشر لأي نظام سياسي لكنه «عارض أشكال السلطة المختلفة في كتاباته»، حتى وصلنا للحدث الفارق بمحاولة اغتياله الشهيرة عام ١٩٩٤ .

قاعة «ديوان الشعر معرض القاهرة الدولي للكتاب «أرواح في المدينة» الصحفي محمود التميمي حفظ الذاكرة الوطنية»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

الذهب

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

إمام عاشور

ادعوله بالشفاء .. والد إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة رحلة تنزانيا

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

أرشيفية

بمشاركة 19 ضابطا من المكافحة .. مأمورية الفجر حددت ساعة الصفر وأسقطت كتيبة الإعدام.. كواليس

ترشيحاتنا

سعر الجنيه الذهب اليوم

الجنيه الذهب يسجل 59 ألف جنيه الآن

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم

المبلغ حسب المنطقة.. متى تبدأ زيادة الإيجار القديم؟

اضرار تناول الخبز

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول الخبز؟

بالصور

ابن الأصول مع ميرنا وليد ومصطفى شوقي يرفع شعار كامل العدد على مسرح ميامي | صور

مصطفى شوقى وميرنا وليد
مصطفى شوقى وميرنا وليد
مصطفى شوقى وميرنا وليد

أول صور للخادمة المتهمة بقتل الفنانة السورية هدى شعراوي | شاهد

هدى شعراوى
هدى شعراوى
هدى شعراوى

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل حكاية نرجس

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

فوائد تناول الشوفان مرتين أسبوعيا .. يخفض الكوليسترول ويحمي القلب

فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا

فيديو

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زي ما اتعلمنا من اللي قبلنا لازم نفيد الأجيال الجاية .. فيديو

الدكتور محمد الفحار، وكيل كلية طب المنصورة

محمد الفحار : متحف التشريح الآدمي يضم مجموعة نادرة ومتميزة من أجزاء الجسم

الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب بجامعة المنصورة،

عميد طب المنصورة : العديد من عمليات زراعة الكبد تتم بمستشفيات الجامعة

مجدي يعقوب

منى الشاذلي لـ مجدي يعقوب : حبيب القلوب وجراحها وطبيبها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد