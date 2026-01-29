قرار غير مسبوق .. الصومال يغلق مجاله الجوي أمام طائرات شركة إسرائيلية

أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "أركيا" يوم الخميس، أنها قد تُضطر لتغيير مسار رحلاتها المتجهة إلى تايلاند حال إغلاق الصومال لمجالها الجوي.

إغلاق المجال الجوي الصومالي

وأوضحت شركة الطيران الإسرائيلية أنها لم تتلقَّ تجديدًا لتصريحها بالتحليق فوق المجال الجوي الصومالي، والذي ينتهي بنهاية يناير، ما قد يُجبرها على تغيير مسار رحلاتها إلى تايلاند.

وقالت أركيا في بيان لها: "كجزء من إجراءات الطيران الدولية، تُقدّم شركات الطيران طلبات دورية للحصول على تصاريح عبور جوي على مسارات مختلفة. وحتى الآن، لم تتلقَّ أركيا تجديدًا للتصريح الدوري للعبور الجوي فوق الصومال لشهر فبراير".

وأضافت الشركة: "إذا لم يتم الحصول على الموافقة بحلول بداية فبراير، فستُسيّر الشركة رحلاتها على مسار بديل، دون أي تغيير في مواعيد الرحلات ودون أي ضرر على الركاب".

ويأتي هذا الإجراء وسط معارضة شديدة واحتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء الصومال ضد اعتراف إسرائيل الأخير بمنطقة أرض الصومال الانفصالية.

وأشارت أركيا إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بما في ذلك هيئة الطيران المدني ووزارة الخارجية، تُعالج هذه المسألة.

ووفقًا لموقع "واي نت" الإخباري، فإن موعد تجديد تصريح شركة العال ليس قبل مارس.