محمد عبدالجليل: متلازمة الأنا المتضخمة السبب الحقيقي في التعصب الكروي

أكد محمد عبدالجليل جاليليو، أن ما وصفه بـ”متلازمة الأنا المتضخمة” يعد أحد أبرز أسباب انتشار التعصب وإثارة الفتن داخل الوسط الرياضي.

وقال عبدالجليل، خلال برنامج “زملكاوي” المذاع على قناة الزمالك، إن البعض يتحدث دائمًا عن التعصب وإشعال الأزمات، بينما يتم تجاهل السبب الحقيقي وراء ذلك، موضحًا أن غياب ميزان واحد عادل في التعامل مع القضايا المختلفة هو ما يخلق حالة من الاحتقان بين الجماهير.

وأضاف أن المعايير المزدوجة في تقييم المواقف هي التي تؤدي إلى زيادة التعصب، مشيرًا إلى أن وجود قواعد واضحة ومطبقة على الجميع بشكل متساوٍ هو الطريق الحقيقي لإنهاء هذه الظاهرة داخل الرياضة.

واختتم عبدالجليل تصريحاته بالتأكيد على أن المشكلة ليست في آراء الأفراد، بل في غياب المعايير الموحدة التي تضمن العدالة بين جميع الأطراف