فوضى أمنية بمطار أمريكي .. أردني يثير الذعر ويصعد طائرة بتذكرة ملغاة

ألقت السلطات الأمريكية القبض على مواطن أردني في ولاية أريزونا بعد صعوده على متن طائرة بتذكرة غير صالحة.

ووفقًا لإفادة خطية حصلت عليها شبكة فوكس نيوز ديجيتال، يُتهم قيس أحمد تلاوي بعرقلة عمل طاقم الطائرة ودخول منطقة المطار بالمخالفة للإجراءات الأمنية.

تمكن تلاوي من الصعود على متن رحلة دولية تابعة رغم حيازته تذكرة ملغاة وبطاقة صعود طائرة عليها علامة.

وتقول الشرطة الأمريكية إن تلاوي ترك سيارته المستأجرة في مطار فينيكس سكاي هاربور الدولي وألقى بسترتين في سلة المهملات قبل صعوده على متن الطائرة.

وتشير الإفادة الخطية إلى أن تلاوي كان يتصرف بشكل غير طبيعي على متن الطائرة، ما أثار قلق الركاب الآخرين.

وتقول السلطات إنه رفض الجلوس في مقعده وبدأ يتجول في الطائرة ، ما استدعى إخلاءها في نهاية المطاف.

وكان تلاوي قد أُدخل سابقًا إلى مستشفى للأمراض النفسية بعد اعتقاله في مطار سابق.

وجاء في الإفادة: "بينما كان تلاوي في منطقة الصعود إلى الطائرة، أبلغ أحد ركاب الخطوط الجوية الفرنسية أحد موظفيها بأن تصرفات تلاوي مريبة".

أمر قائد الطائرة تلاوي بمغادرة الطائرة، لكنه رفض، وكتب بدلاً من ذلك رسالة على هاتفه جاء فيها: "أرسلوا المارشال الأمريكي".

تم استدعاء شرطة فينيكس التي استجابت سريعاً للحادث وكان تلاوي آخر من غادر الطائرة.

وأشارت الإفادة إلى أن تلاوي كان قد احتُجز في مطار دبي عام ٢٠٢٤ بعد سلوك مماثل غير منتظم وأُدخل مؤقتاً إلى مصحة نفسية عقب الحادث.

وقالت الشرطة التي استجوبته في مطار فينيكس إنه رفض الإفصاح عن اسمه أو التحدث إطلاقاً، واكتفى باستخدام هاتفه لكتابة الرسائل.

اتصلت السلطات بشقيقه المقيم في الأردن، الذي أفاد بأن تلاوي يتحدث الإنجليزية بطلاقة وأنه درس في جامعة ولاية أريزونا.