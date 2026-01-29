ترامب: سأعلن الأسبوع المقبل عن الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع مجلس وزرائه إنه سيُعلن "الأسبوع المقبل" عن اختياره لخلافة جيروم باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

انتقد الرئيس الأمريكي، باول لعدم خفضه أسعار الفائدة القياسية إلى الحد الذي يرغب فيه ترامب، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وأصرّ باول على ضرورة استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن السياسة، وأن تستند قراراته إلى بيانات التضخم وسوق العمل.

على الرغم من انتهاء ولاية باول كرئيس للمجلس في مايو، فإنه قد يبقى عضوًا في مجلس المحافظين حتى عام 2028، مما قد يُعيق قدرة ترامب على تعيين رئيس جديد للمجلس.

وقال ترامب إن اختياره سيؤدي "عملًا جيدًا"، وأنه يُريد من مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة عند ظهور مؤشرات على النمو الاقتصادي.