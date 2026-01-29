قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق ملتقى التوظيف الأول للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 2 فبراير
ما فضل إحياء ليلة النصف من شعبان؟ أمين الفتوى يجيب
ترامب: سأعلن الأسبوع المقبل عن الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي
اختفاء مفاجئ وغرامة مليون ونصف.. اشتعال أزمة بين الأهلي وإمام عاشور
الحكومة تعلن ارتفاع أرصدة إيرادات أرباح الهيئات الاقتصادية إلى 8.9 مليار جنيه
الأمن السوري يعلن القبض على المتهمة بقـ تل الفنانة هدى شعراوي
بالبطاقة بس .. شروط الحصول على قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعي
15 كيلو مخدرات في علبة عسل .. ركاب أفارقة يهرّبون ممنوعات بمطار القاهرة | صور
تحذير صارم.. وزير الدفاع الأمريكي: سننفذ أي قرار لترامب ضد إيران النووية
طلب إحاطة أمام البرلمان لتثبيت العمالة المؤقتة
مصطفى بكري : الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ مصر في أصعب الفترات
مصطفى بكري: التاريخ لا يذكر سوى الأبطال .. والرئيس السيسي نموذجا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ألماس وقطار فضي وبلح.. قائمة هدايا بايدن من قادة الإمارات وقطر والهند

بايدن
بايدن
ناصر السيد

قدّم قادة وحكومات أجنبية للرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وزوجته وأعضاء حكومته وكبار المسؤولين الآخرين هدايا بقيمة عشرات الآلاف من الدولارات في عام 2024.

هدايا بايدن

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية القائمة يوم الخميس، وتُنقل معظم الهدايا إلى الأرشيف الوطني أو إدارة الخدمات العامة، ما لم يتم تعويض وزارة الخزانة، أو في حالات نادرة، تُحفظ للاستخدام الرسمي.

وقالت وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية بأن أغلى هدية تلقاها بايدن لوحة "ماريمبا" الأكريليكية للفنان الأنجولي غيزيف جيلهيرمي، والتي تُقدّر قيمتها بـ 19 ألف دولار.

كما تلقّى مجموعة قطار من الفضة الإسترلينية بقيمة 7750دولارًا من زعيم الهند، ودراجة هوائية وصندوقين من التمور بقيمة 7089دولارًا من رئيس الإمارات.

بالإضافة إلى حصول جيل بايدن على زجاجة عطر أورموند جاين وقلادة من الذهب عيار 18 قيراط مرصعة بالألماس من أمير قطر وزوجته، بقيمة إجمالية قدرها 11165 دولارًا.

قائمة هدايا بايدن قادة الإمارات وقطر وزارة الخارجية الأمريكية رئيس الإمارات الأرشيف الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

الذهب

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

ادعوله بالشفاء .. والد إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة رحلة تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

أرشيفية

بمشاركة 19 ضابطا من المكافحة .. مأمورية الفجر حددت ساعة الصفر وأسقطت كتيبة الإعدام.. كواليس

ترشيحاتنا

القمر يقترب من المشتري

مشهد سماوي بديع.. القمر يقترب من المشترى في سماء مصر

الهلال الأحمر المصري

الهلال الأحمر المصري يدفع بفرق الطوارئ لدعم جهود الدولة عقب انفجار ماسورة مياه بمحيط معرض الكتاب

فرق الهلال الأحمر

الهلال الأحمر ينتشر بفرق الطوارئ والسيول لدعم جهود أجهزة الدولة المعنية إثر انفجار ماسورة مياه بمحيط معرض الكتاب

بالصور

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل حكاية نرجس

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

فوائد تناول الشوفان مرتين أسبوعيا .. يخفض الكوليسترول ويحمي القلب

فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الأحرار بالزقازيق لمتابعة منظومة الرعاية الصحية والعلاجية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

الإعلامية روان أبو العينين

روان أبو العينين: قانون الكهرباء هدفه حماية الشبكة القومية والحد من إهدار الطاقة

غزة

حركة فتح: مصر والسعودية وقطر تقفان صفًا واحدًا في مواجهة مخططات التهجير

الدولار

أسباب انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري .. السر في هذه الأمور

عملية احتيال إلكتروني

محافظ البنك المركزي: إعادة 116.8 مليون جنيه لضحايا الاحتيال الإلكتروني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد