ألماس وقطار فضي وبلح.. قائمة هدايا بايدن من قادة الإمارات وقطر والهند

قدّم قادة وحكومات أجنبية للرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وزوجته وأعضاء حكومته وكبار المسؤولين الآخرين هدايا بقيمة عشرات الآلاف من الدولارات في عام 2024.

هدايا بايدن

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية القائمة يوم الخميس، وتُنقل معظم الهدايا إلى الأرشيف الوطني أو إدارة الخدمات العامة، ما لم يتم تعويض وزارة الخزانة، أو في حالات نادرة، تُحفظ للاستخدام الرسمي.

وقالت وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية بأن أغلى هدية تلقاها بايدن لوحة "ماريمبا" الأكريليكية للفنان الأنجولي غيزيف جيلهيرمي، والتي تُقدّر قيمتها بـ 19 ألف دولار.

كما تلقّى مجموعة قطار من الفضة الإسترلينية بقيمة 7750دولارًا من زعيم الهند، ودراجة هوائية وصندوقين من التمور بقيمة 7089دولارًا من رئيس الإمارات.

بالإضافة إلى حصول جيل بايدن على زجاجة عطر أورموند جاين وقلادة من الذهب عيار 18 قيراط مرصعة بالألماس من أمير قطر وزوجته، بقيمة إجمالية قدرها 11165 دولارًا.