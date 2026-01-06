قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكل عايز يسلم عليه.. حفاوة استقبال من الأقباط للرئيس السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح
الرئيس السيسي يصل مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة
الرئيس السيسي يصل مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة
الأرقام تصدم دافعي الضرائب.. معاش بايدن بعد الرئاسة الأعلى في التاريخ الأمريكي

أرشيفية
قالت وسائل إعلام أمريكية أن سنوات الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن الطويلة في السياسة الأمريكية لم تمنحه فقط لقب الرئيس الـ46، بل وفرت له أيضاً معاشاً تقاعدياً غير مسبوق، يتجاوز حتى راتبه خلال فترة رئاسته.

فبحسب تحليل ديميان برادي، نائب رئيس مؤسسة "National Taxpayer Union Foundation"، يحصل بايدن البالغ من العمر 83 عاماً على معاش سنوي يقدر بـ417 ألف دولار من أموال دافعي الضرائب، وهو رقم يفوق راتبه الرئاسي البالغ 400 ألف دولار، وفق ما نقلته صحيفة “نيويورك بوست”.

ووصف برادي هذا الرقم بأنه "غير معتاد تاريخياً"، مؤكداً أنه الأكبر بين جميع الرؤساء السابقين، بل يعادل ضعف ما يتقاضاه الرئيس السابق باراك أوباما بعد مغادرته البيت الأبيض.

كيف وصل بايدن إلى هذا الرقم الضخم؟
بحسب الصحيفة فأن السر يكمن في مسيرته الطويلة، التي شملت أكثر من 4 عقود في مجلس الشيوخ، ثم منصب نائب الرئيس، قبل أن يصبح رئيساً. هذا المسار مكنه من الجمع بين معاشات تقاعدية متعددة ممولة من الخزانة العامة.

إلى جانب معاشه الرئاسي، يحصل بايدن على معاش من خطة التقاعد المدنية الخاصة بأعضاء الكونغرس، والتي تحتسب وفق سنوات الخدمة وأعلى 3 رواتب خلال مسيرته، ويُقدّر هذا المعاش بنحو 166,374 دولار سنوياً، إضافة لمخصصات الزوجة، مع وجود سقف قانوني يمنع تجاوز 80% من أعلى راتب سابق له، أي نحو 230,700 دولار عند توليه نائب الرئيس.

امتيازات لا تتوقف عند المعاش
قانون الرؤساء السابقين لعام 1958 يمنحهم امتيازات إضافية تشمل مكاتب مجهزة وفرق عمل ورواتب موظفين. وفي ميزانية 2026، خصصت إدارة الخدمات العامة أكثر من 1.5 مليون دولار لتغطية نفقات بايدن، منها 727 ألف دولار للإيجار فقط، وهو الأعلى بين جميع الرؤساء السابقين.

برادي انتقد هذه الامتيازات، مشيراً إلى أن الإيجار غير محدد بسقف، ما يتيح استئجار مساحات باهظة في مواقع راقية على حساب دافعي الضرائب.

الجدل مستمر
في غضون ذلك، قدمت  السيناتورة جوني إرنست مشروع قانون العام الماضي كان يهدف إلى تقليص معاشات الرؤساء إلى 200 ألف دولار وإلغاء امتيازات مثل المكاتب والسفر، لكنه لم يقر بعد. نسخ سابقة من القانون أقرها الكونغرس عام 2016، إلا أن أوباما استخدم حق النقض ضده قبل مغادرته البيت الأبيض.

ليس الرؤساء وحدهم
أعضاء الكونغرس أيضاً يتمتعون بمعاشات سخية، حيث يكلف النظام التقاعدي نحو 38 مليون دولار سنوياً. على سبيل المثال، ستحصل النائبة مارجوري تايلور غرين على 8,717 دولاراً سنوياً بعد خدمة قصيرة، بينما ستحصل نانسي بيلوسي على أكثر من 107,000 دولار سنوياً عند تقاعدها في 2027.

التجاعيد والخطوط التعبيرية
علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
