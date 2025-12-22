قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحرك حكومي رسمي لجعل الإسكندرية أول مدينة ذكية في مصر
مستشار إسرائيلي: شخص واحد في مكتب نتنياهو قادر على كشف كل شيء
خلي بالك عشان ميترفعش .. تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة
محافظة القدس: 456 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال
إصابة شخصين إثر إندلاع حريق في مصنع للبصل ببني سويف
الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع
أخبار التوك شو.. ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة 21% منذ بداية 2025.. ومفاجأة فى أسعار الذهب
منظمة أطباء بلا حدود تحذر من وحشية الإجراءات الإسرائيلية في ​​غزة
رئيس الوزراء يتابع جهود جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي
أبو جبل يوجه رسالة لمنتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي.. ماذا قال؟
أمي مقهورة بسببي .. عمرو زكي يهاجم أبوتريكة وميدو والزمالك | إيه الحكاية؟
"إسراء" عروس الجنة ضحية لقمة العيش.. خرجت للعمل من أجل 150 جنيها وعادت جثة لأسرتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يستدعي سفراء إدارة بايدن لتكريس نهج "أمريكا أولاً"

ترامب يستدعي سفراء إدارة بايدن لتكريس نهج "أمريكا أولاً"
ترامب يستدعي سفراء إدارة بايدن لتكريس نهج "أمريكا أولاً"
رينال عويضة

في خطوة وُصفت بأنها "إعادة هيكلة كبرى" للتمثيل الأمريكي في الخارج، بدأت إدارة الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر 2025 عملية استدعاء واسعة النطاق شملت نحو 30 دبلوماسياً محترفاً من مناصب سفراء وكبار المسؤولين في 29 دولة على الأقل. 

 

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن هؤلاء الدبلوماسيين، الذين تم تعيينهم في عهد الرئيس السابق جو بايدن، تلقوا إخطارات بإنهاء مهامهم في يناير المقبل.

 وتأتي هذه الخطوة لكسر التقليد الدبلوماسي الذي كان يسمح للدبلوماسيين المحترفين (غير السياسيين) بالبقاء في مناصبهم رغم تغير الإدارات، مما يعكس رغبة ترامب في إحلال كوادر تتبنى رؤيته بشكل كامل.  

توزيع جغرافي يعكس الأولويات الجديدة

شملت موجة الاستدعاءات مناطق استراتيجية مختلفة، حيث كانت أفريقيا القارة الأكثر تضرراً باستدعاء سفراء من 13 دولة (منها نيجيريا، والصومال، ورواندا، والنيجر). 

وتبعتها قارة آسيا باستدعاءات في 6 دول (منها الفلبين وفيتنام ونيبال)، بينما طال القرار في أوروبا أربع دول هي (أرمينيا، ومقدونيا الشمالية، والجبل الأسود، وسلوفاكيا). وفي منطقة الشرق الأوسط، شمل القرار سفراء الولايات المتحدة في مصر والجزائر، مما يشير إلى رغبة الإدارة في إعادة رسم خريطة التحالفات والتعاملات في المنطقة بما يتوافق مع المصالح التجارية والأمنية المباشرة لواشنطن.  

استراتيجية الأمن القومي 2025: "أمريكا أولاً" 

يتزامن هذا التطهير مع إصدار البيت الأبيض "استراتيجية الأمن القومي لعام 2025"، وهي وثيقة من 33 صفحة تشكل تحولاً جذرياً في العقيدة السياسية الأمريكية. 

تتبنى الاستراتيجية ما يسمى بـ "ملحق ترامب لمبدأ مونرو"، والذي يركز على هيمنة الولايات المتحدة في نصف الكرة الغربي ومواجهة الهجرة والاتجار بالمخدرات بصرامة، مع منح الأولوية للنمو الاقتصادي المحلي على حساب "التدخلات العالمية". 

كما تتبنى الاستراتيجية نبرة غير مسبوقة تجاه الحلفاء الأوروبيين، محذرة من "تدهور حضاري" في القارة العجوز، ومطالبة إياهم بتحمل كامل تكاليف دفاعهم بأنفسهم.  

تداعيات استبدال الكوادر المحترفة

أثار استدعاء الدبلوماسيين المحترفين قلقاً داخل أروقة وزارة الخارجية ونقابات الدبلوماسيين الأمريكيين، حيث يُخشى أن يؤدي استبدال الخبرات المتراكمة بولاءات سياسية إلى "فراغ في الذاكرة المؤسسية". ويرى منتقدون أن استدعاء السفراء دون توضيح الأسباب الرسمية، وتكليفهم بمهام إدارية في واشنطن عوضاً عن ممارسة العمل الميداني، سيضعف قدرة الولايات المتحدة على إدارة الأزمات المعقدة في مناطق مثل أفريقيا وجنوب آسيا، خاصة في وقت تتزايد فيه التحركات الصينية والروسية في تلك المناطق.

الدبلوماسية كأداة للمعاملات التجارية

ختاماً، تؤكد تحركات ترامب في نهاية عام 2025 أن الدبلوماسية الأمريكية تحولت من "القيادة العالمية" إلى "التعاملات النفعية" (Transactional Foreign Policy). 

فالسفراء في عهد ترامب الثاني ليسوا مجرد جسور للتواصل، بل هم "مندوبو مبيعات وحراس حدود" لأجندة اقتصادية صارمة.

 إن تصفية إرث بايدن الدبلوماسي تمهد الطريق أمام واشنطن لتنفيذ "التعريفات الجمركية المتبادلة" والانسحاب من الالتزامات الدولية غير الربحية، مما يجعل العالم يترقب شكلاً جديداً وأكثر "انعزالية" للقوة العظمى الوحيدة في العالم. 


 

ترامب بايدن امريكا اولا رينال عويضه سفراء بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

الزمالك

إدارة الزمالك تقرر رحيل لاعب الفريق

ترشيحاتنا

دونالد ترامب

رئيس رومانيا: الاقتصاد يتغلب على القيم الأخلاقية في عالم ترامب الجديد

وزير الخارجية البولندي رادوسواف سيكورسكي

وزير خارجية بولندا: خسائر روسيا في أوكرانيا تضعف قدرتها على خوض صراع مع الناتو

بنك الاستثمار الأوروبي

بنك الاستثمار الأوروبي يدعم استثمارات بـ 800 مليون يورو في طاقة الرياح الأوروبية

بالصور

طريقة عمل فطيرة بطاطس بالبيض

فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض

إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وحدة السكان بالشرقية تنظم 74 ندوة لتعزيز توعية المواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يفتتح وحدات قسطرة القلب والعناية والأورام بمستشفى فاقوس المركزي بتكلفة 31 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

صحي لقى والده بيدعيله

"يا بختك بأبوك يا محمد".. صحي لقى والده بيدعيله بعد صلاة الفجر بالخير كله

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

6600 جنيه للجرام.. تحركات أسعار الذهب والدولار اليوم

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد