ترامب يسخر من بايدن في خطاب متلفز: تخطينا مرحلة السعال والخطابات القصيرة

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من سلفه جو بايدن خلال خطاب تلفزيوني، متناولًا ما وصفه بإخفاقات الإدارة السابقة، ومشيدًا بإنجازات إدارته خلال العام المنصرم.

وقال ترامب، في إشارة تهكمية إلى بايدن: "كان دائما يسعل في بداية خطاباته ثم يدلي بخطابات قصيرة جدا.. لقد تخطينا هذه المرحلة".

وفي الخطاب الذي استعرض فيه إنجازات أحد عشر شهرا من فترته الرئاسية، وبرنامجه للعام المقبل، اتهم ترامب إدارة بايدن بالتسبب في ارتفاع معدلات الجريمة داخل الولايات المتحدة، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه بـ"موجات الهجرة غير المشروعة".

وأضاف أن "إدارة بايدن أدخلت ملايين المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادنا، ما أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف الخدمات العامة وأثقل كاهل الاقتصاد".

كما تطرق ترامب إلى الملف الاقتصادي، مؤكدًا أن إدارته اتخذت إجراءات حاسمة مكنتها من السيطرة على "كارثة التضخم" التي قال إن الإدارة السابقة تسببت بها، مشددًا على أن الاقتصاد الأميركي يسير بخطى ثابتة نحو التعافي.

وقال: "حققنا خلال الأحد عشر شهرًا الماضية نجاحات كبيرة، ولديكم الآن رئيس يجعل هذا البلد يعمل"، مضيفًا أن الولايات المتحدة مقبلة على "ازدهار اقتصادي لم يشهده العالم من قبل".

وفي سياق متصل، واصلت إدارة ترامب انتقاداتها الرمزية للرئيس السابق، حيث عُرضت، لوحة تذكارية ساخرة بشكل بارز على الواجهة الخارجية للبيت الأبيض، في خطوة اعتبرها مراقبون رسالة سياسية مباشرة تعكس حدة الخلاف بين الإدارتين.