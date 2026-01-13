مستشار خامنئي يرد: ترامب ونتنياهو “القتلة الرئيسيين” للإيرانيين

رد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد تدوينة دعا فيها الإيرانيين إلى "حفظ أسماء القتلة والمعتدين".

وفي تدوينة على منصة "إكس"، كتب لاريجاني: "نعلن أسماء القتلة الرئيسيين للشعب الإيراني: 1. ترامب، 2. نتنياهو"، مرفقًا تعليقاته بلقطة شاشة من تدوينة ترامب.

وكان ترامب قد دعا، في وقت سابق، المشاركين في الاحتجاجات الإيرانية إلى مواصلة المظاهرات والسيطرة على مؤسساتهم، مشيرًا إلى أن "المساعدة في الطريق إليهم".

وفي منشور عبر منصة "تروث سوشال"، كتب ترامب: أيها الوطنيون الإيرانيون، استمروا في الاحتجاج.. سيطروا على مؤسساتكم!!! احفظوا أسماء القتلة والمعتدين.. سيدفعون ثمنا باهظا."

وأضاف: "لقد ألغيت جميع اجتماعاتي مع المسؤولين الإيرانيين حتى يتوقف القتل العبثي للمتظاهرين.. المساعدة قادمة."

وتشهد إيران احتجاجات واسعة منذ أواخر ديسمبر 2025، على خلفية الانخفاض الحاد في قيمة الريال وارتفاع الأسعار، وامتدت الاحتجاجات إلى أكثر من 20 مدينة إيرانية، فيما تعهدت السلطات بمعالجة المشاكل الاقتصادية ومواجهة أعمال العنف والتخريب.

واتهم مسؤولون إيرانيون الولايات المتحدة وإسرائيل بالتورط في الأحداث الأخيرة، في حين لوح ترامب بإمكانية توجيه ضربة عسكرية ضد إيران على خلفية الاحتجاجات. وأكد مسؤولون إيرانيون أن أي هجوم أمريكي سيقابل برد يشمل أهدافًا إسرائيلية.