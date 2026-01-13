أكسيوس: مبعوث ترامب يلتقي سرا رضا بهلوي لمناقشة الاحتجاجات الإيرانية

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الثلاثاء، عن لقاء سري جمع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف مع ولي العهد الإيراني السابق المقيم في المنفى، رضا بهلوي، خلال عطلة نهاية الأسبوع، لمناقشة الاحتجاجات في إيران، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي رفيع المستوى.

ويعد هذا اللقاء أول تواصل رفيع المستوى بين الإدارة الأمريكية ومعارضة إيرانية منذ اندلاع الاحتجاجات قبل نحو 15 يوماً، في وقت يسعى بهلوي لتقديم نفسه كخيار لقيادة مرحلة انتقالية محتملة إذا ما انهار النظام.

في واشنطن، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن فريق الأمن القومي عقد اجتماعاً صباح الثلاثاء لبحث خيارات التعامل مع التطورات الأخيرة، من دون مشاركة الرئيس دونالد ترامب.

على الصعيد الميداني، استمرت الاحتجاجات الثلاثاء في عدة مدن إيرانية، وسط تضارب في تقديرات أعداد القتلى، وتصاعد الحديث عن حملة قمع واسعة وانقطاعات في الاتصالات.

في رسالة عبر منصة "تروث سوشيال"، دعا ترامب الإيرانيين إلى مواصلة الاحتجاجات و"السيطرة على المؤسسات"، مؤكداً أن "المساعدة في الطريق"، من دون تفاصيل إضافية عن طبيعتها.

يذكر أن رضا بهلوي هو نجل شاه إيران الذي أطيح به عام 1979، ويقود تياراً معارضاً من منفاه في الولايات المتحدة، حيث كثف ظهوره الإعلامي في الأسابيع الماضية مطالبا واشنطن بدعم الاحتجاجات. وأفاد مسؤول أمريكي بأن إدارة ترامب لم تكن في البداية تعتبر بهلوي لاعباً سياسياً مؤثراً، لكنها فوجئت بترديد هتافات باسمه في عدة مدن.