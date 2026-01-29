قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عملت عملية بسببها .. كيف تحمى نفسك من إصابة سوسن بدر
سعر الذهب يتذبذب في تعاملات مساء اليوم 29-1-2026 .. وصعود جديد بـ10 جنيهات
زيارة سرية للبيت الأبيض .. الاستخبارات الإسرائيلية ترسم سيناريو المواجهة مع إيران
الطقس يغير اتجاهه.. ارتفاع درجات الحرارة غدًا ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق
انطلاق ملتقى التوظيف الأول للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 2 فبراير
ما فضل إحياء ليلة النصف من شعبان؟ أمين الفتوى يجيب
ترامب: سأعلن الأسبوع المقبل عن الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي
اختفاء مفاجئ وغرامة مليون ونصف.. اشتعال أزمة بين الأهلي وإمام عاشور
الحكومة تعلن ارتفاع أرصدة إيرادات أرباح الهيئات الاقتصادية إلى 8.9 مليار جنيه
الأمن السوري يعلن القبض على المتهمة بقـ تل الفنانة هدى شعراوي
بالبطاقة بس .. شروط الحصول على قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعي
15 كيلو مخدرات في علبة عسل .. ركاب أفارقة يهرّبون ممنوعات بمطار القاهرة | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيارة سرية للبيت الأبيض .. الاستخبارات الإسرائيلية ترسم سيناريو المواجهة مع إيران

إسرائيل وإيران
إسرائيل وإيران

وصل رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، اللواء شلومي بيندر، ومدير الموساد، ديفيد بارنيا، إلى الولايات المتحدة مؤخرًا لتقديم المشورة بشأن كيفية التعامل مع إيران.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست إن بارنيا وصل إلى الولايات المتحدة في 16 يناير الجاري، حيث التقى بالمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بالإضافة إلى عدد من الاجتماعات الهامة الأخرى المتعلقة بالأمن القومي.

جاءت زيارة رئيس الموساد بعد وقت قصير من المكالمة الهاتفية الهامة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 14 يناير، والتي حثّ خلالها نتنياهو، وفقًا لمصادر أجنبية، ترامب على تأجيل الهجوم على إيران حتى يتم نشر المزيد من القوات الأمريكية في المنطقة، سواء للعمليات الهجومية أو للدفاع عن إسرائيل.

اجتمع بيندر مع كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع، بالتزامن مع وصول حاملة الطائرات الأمريكية، يو إس إس أبراهام لينكولن، إلى المنطقة، مُكملةً بذلك جزءًا كبيرًا من التعبئة الأمريكية للقوات الجديدة في الشرق الأوسط خلال الأسابيع الأخيرة.

بحسب مصادر أجنبية، وصل مسؤولون إسرائيليون لتبادل المعلومات الاستخباراتية حول أهداف محتملة في أنحاء إيران، بينما يسعى السعوديون إلى تقديم حل دبلوماسي.

في حين يركز جيش الاحتلال الإسرائيلي عادةً على ما يمكن أن تحققه القوة الجوية الأمريكية ضد مجموعة واسعة من الأهداف العسكرية الإيرانية، بالإضافة إلى معالجة قضايا كبرى تتعلق بمصادر قوة النظام، فإن خبرة الموساد تتركز في الملف النووي، وتقديم الدعم والتحليل المتعلق بالرأي العام الإيراني وتوازن القوى بين النظام وقوى المعارضة.

زيارة سرية للبيت الأبيض زيارة سرية قادة الاستخبارات الإسرائيلية الاستخبارات الإسرائيلية المواجهة مع إيران الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الموساد ستيف ويتكوف رئيس الوزراء الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

الذهب

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

ادعوله بالشفاء .. والد إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة رحلة تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

أرشيفية

بمشاركة 19 ضابطا من المكافحة .. مأمورية الفجر حددت ساعة الصفر وأسقطت كتيبة الإعدام.. كواليس

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

المنوفي: الأسواق المصرية آمنة.. ومنظومة سلامة الغذاء تعمل بكفاءة عالية

جانب من الاجتماع

انطلاق الدورة الـ 79 من معرض Cairo Fashion & Tex للملابس الجاهزة

سعر الذهب

صعود أسبوعي بـ 3 دينارات.. سعر الذهب في الكويت مساء اليوم الخميس 29-1-2026

بالصور

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل حكاية نرجس

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

فوائد تناول الشوفان مرتين أسبوعيا .. يخفض الكوليسترول ويحمي القلب

فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الأحرار بالزقازيق لمتابعة منظومة الرعاية الصحية والعلاجية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

غزة

هند الضاوي: إسرائيل تناور في اتفاق غزة

غزة

الرجوب : ضرورة خلق قوة ضاغطة على الاحتلال الإسرائيلي لأجل القضية الفلسطينية

حركة حماس

توحيد القرار الاستراتيجي .. أمين سر حركة فتح يوجه رسالة مهمة لـ حماس

غزة

فتح: الجميع يجب ينحني احترامًا لقوة وصمود الشعب الفلسطيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد