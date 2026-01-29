صواريخنا جاهزة .. الجيش الإيراني يهدد حاملات الطائرات الأمريكية بـ ردّ صاعق

أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني، محمد أكرمي نيا، يوم الخميس أن أي خطورة متهورة من جانب العدو ستقابل برد فوري وفي الوقت المناسب.

تهديد إيراني لحاملات الطائرات الأمريكية

وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني، إنه في حال قيام العدو بأي خطوة متهورة وارتكابه خطأ مرة أخرى، فإن الجيش سيقدّم رداً فورياً وفي الوقت المناسب، مضيفا أن "أساطيل السفن وحاملات الطائرات الأمريكية تواجه ضعفًا كبيرًا أمام أسلحتنا وصواريخنا فرط الصوتية".

وأوضح نيا أنه تم إصدار التعليمات اللازمة بشأن أي هجوم محتمل للعدو، ووضع الخطط، مع تحديد رد ملائم ومتوازن لكل سيناريو محتمل.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، حذر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم الخميس، من أن الجيش الأمريكي "سيكون مستعدًا لتنفيذ أي شيء يتوقعه الرئيس" إذا استمرت إيران في محاولاتها لتطوير أسلحة نووية.

واستشهد هيجسيث بالغارة العسكرية الأمريكية الأخيرة التي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في تحذيره لإيران، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وقال هيجسيث خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس دونالد ترامب اليوم الخميس: "لديهم جميع الخيارات لعقد اتفاق. يجب ألا يسعوا إلى امتلاك قدرات نووية. وسنكون مستعدين لتنفيذ أي شيء يتوقعه هذا الرئيس من وزارة الحرب".