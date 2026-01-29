رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل حكاية نرجس

طرحت منصة watch it البوسترات الفردية لمسلسل “حكاية نرجس” من بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور وعدد كبير من نجوم الفن ، ومن المقرر طرحه فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦.

والمسلسل من إخراج سامح علاء، وإنتاج محمد مشيش، ويتكون من 15 حلقة وهو من بطولة ريهام عبد الغفور ، حمزة العيلي ، أحمد عزمي ، تامر نبيل ، بسنت ابو باشا ، وعدد كبير من النجوم.

ومن المنتظر أن تقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، وسط توقعات بأن يكون العمل من أبرز الحكايات في رمضان 2026.

وعرض لريهام عبد الغفور مؤخرا مسلسل" سنجل ماذر فاذر" الذى حقق نجاحا كبيرا.

وتدور أحداثه فى إطار دراما إنسانية، تتقاطع فيها قصص الحب والخيبة والطموح، حيث يتتبع المسلسل حياة شخصيات تبحث عن الحب والفرصة الثانية، بينما تطاردهم أخطاء الماضي.

مسلسل "سينجل ماذر فاذر"، يضم فى بطولته مجموعة مميزة من نجوم الوسط الفنى، أبرزهم: الفنانة ريهام عبد الغفور، شريف سلامة، هنادى مهنا، محمد الكيلانى، ليلى عز العرب، إسماعيل فرغلى، إنجى وجدان، شيرى ممدوح، أحمد رضوان وآخرين.