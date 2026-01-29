الحكومة تعلن ارتفاع أرصدة إيرادات أرباح الهيئات الاقتصادية إلى 8.9 مليار جنيه

ارتفعت أرصدة الإيرادات العامة من أرباح الهيئات الاقتصادية خلال 9 شهور من بدء العام المالي الجاري إلي 8.9 مليار جنيه بزيادة سنوية كسرت حاجز الـ800 مليون جنيه علي أساس سنوي.

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية حصل صدي البلد على نسخة منه،عن ارتفاع ايرادات الهيئات الاقتصادية في الفترة من يوليو حتي نوفمبر من العام المالي الجاري بمقدار 870 مليون جنيه بعد أن كانت 8.03 مليار جنيه في نفس المدة من العام السابق له.

وسجلت ايرادات الأرباح من شركات قطاع الأعمال العام 2.71 مليار جنيه في أول 9 شهور من العام المالي الجاري بعد أن كانت 274 مليار جنيه بزيادة سجلت 2.465 مليار جنيه علي أساس سنوي.

وارتفعت ايرادات عوائد الإيجارات من اتاوات البترول وغيرها إلي 3.18 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026 الجاري بعد أن كانت 1.265 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي نوفمبر من العام المالي الماضي.

وارتفعت حصيلة مبيعات السلع والخدمات إلي 44.64 مليار جنيه في أول 9 شهور من العام المالي الجاري بعد أن كانت 28.9 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.