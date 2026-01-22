وزير المالية : مهتمون بتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وباكستان لتحقيق أهداف التنمية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا مهتمون بتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وباكستان على نحو يسهم في دفع مسار التعاون الاقتصادي المشترك ويحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

قال كجوك، فى لقائه مع نظيره الباكستاني محمد أورنجزيب، على هامش منتدى «دافوس» الاقتصادى، إننا نؤمن بالدور القوي والمؤثر للسياسات المالية فى تحفيز الأنشطة الاقتصادية والتصديرية وتحقيق النمو المستدام.

أضاف أن أولويات سياستنا المالية تتسق وتتكامل مع الرؤية الاقتصادية للحكومة المصرية، وتعكس فهمًا عميقًا لدور القطاع الخاص فى قيادة النمو والتنمية وتوفير فرص العمل.

أكد كجوك، أننا نعتز بثقة القطاع الخاص فى الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية المصرية، وتجاوبه الكبير الذي انعكس في زيادة استثماراته بنسبة ٧٣٪ خلال العام المالي الماضي.