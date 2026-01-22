قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السبع المثاني في القرآن.. سر تسمية سورة الفاتحة بهذا الاسم
تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء
أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري مستهل تعاملات الخميس
وزير المالية تدخل.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تفاصيل أزمة معاش والده
مفاجأة بوتين لمجلس السلام.. مليار دولار من الأصول الروسية لإعمار غـزة
الصيادلة: قرار "تركيب المستحضرات" لا يسري على الصيدليات العامة بوضعها الحالي
إسرائيل ترفع مستوى التأهب تحسباً لضربة أمريكية محتملة على إيران
بالطائرات الحربية.. غارة إسرائيلية جديدة تستهدف المناطق الشرقية لقطاع غزة
ضبط مهندسة انتحلت صفة طبيب جلدية في بور سعيد
فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا
قواعد عسكرية.. نيويورك تايمز تكشف عن اتفاق محتمل لحل أزمة جرينلاند
توك شو

وزير المالية تدخل.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تفاصيل أزمة معاش والده

عبد الرحمن أبو زهرة
هاني حسين

أكد الموسيقار احمد أبو زهرة نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أن الحالة الصحية للفنان الكبير مستقرة وهو بصحة جيدة .


وقال أحمد أبو زهرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" لاحظت في الفترة الأخيرة عدم نزول المعاش في الحساب وذهبت للبنك للاستفسار عن سبب توقف الحساب وابلغوني بتواجد حجز على المعاش من مصلحة الضرائب ".

وتابع احمد أبو زهرة :" محدش بلغنا بحاجة عن وقف معاش والدي"، مضيفا" والدي مش بيشتغل للسنة السادسة على التوالي ومفيش حاجة المفروض يدفعها للضرائب لأنه لا يقوم بأي أنشطة فنية ".

وتابع أحمد أبو زهرة :" اخر ضرايب دفعناها بنفسي عن الفنان عبد الرحمن أبو هرة كان في عام 2021 ".

وأكمل احمد أبو زهرة :"  نقابة المهن التمثيلية تواصلت معنا وتواصلوا مع مصلحة الضرائب وتواصل معي وزير المالية ".

عبدالرحمن ابو زهرة أبو زهرة شريف عامر مصر اخبار التوك شو

