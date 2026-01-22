وزير المالية تدخل.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تفاصيل أزمة معاش والده

أكد الموسيقار احمد أبو زهرة نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أن الحالة الصحية للفنان الكبير مستقرة وهو بصحة جيدة .



وقال أحمد أبو زهرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" لاحظت في الفترة الأخيرة عدم نزول المعاش في الحساب وذهبت للبنك للاستفسار عن سبب توقف الحساب وابلغوني بتواجد حجز على المعاش من مصلحة الضرائب ".

وتابع احمد أبو زهرة :" محدش بلغنا بحاجة عن وقف معاش والدي"، مضيفا" والدي مش بيشتغل للسنة السادسة على التوالي ومفيش حاجة المفروض يدفعها للضرائب لأنه لا يقوم بأي أنشطة فنية ".

وتابع أحمد أبو زهرة :" اخر ضرايب دفعناها بنفسي عن الفنان عبد الرحمن أبو هرة كان في عام 2021 ".

وأكمل احمد أبو زهرة :" نقابة المهن التمثيلية تواصلت معنا وتواصلوا مع مصلحة الضرائب وتواصل معي وزير المالية ".