ياريته عنده أملاك.. أول تعليق من نجل عبد الرحمن أبو زهرة بعد الحجز على حساب والده البنكي| خاص

كشف أحمد نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة تفاصيل الحجز على الحساب البنكى لوالده خلال الساعات الماضية.

وقال أحمد عبد الرحمن أبو زهرة فى تصريح خاص لموقع صدي البلد: إنه تفاجأ بالحجز على حساب والده وأن كان هناك مطالبة له منذ عام ٢٠٢١ من الضرائب بأنه ملزم بدفع مبالغ ضخمة من المال بالرغم أنه لا يشارك في أي أعمال فنية منذ ما يقرب من ٥ سنوات.

وأضاف أحمد عبد الرحمن أبو زهرة: “الكلام دا عدى عليه وقت طويل وأنا مبقتش أرد عليهم لأنى مش فاضي وأنا مش مقيم فى مصر واتفاجئت إنهم بيطلبوا مبالغ كبيرة ووالدى مش بيشتغل وبالفعل جبنالهم ورق يثبت ذلك من الشركة المتحدة ومن كذا مصدر واتفجائنا إن تم الحجز على الحساب البنكى ومقدرناش نقبض المعاش اللى هو حتى مش بيكفى تمن العلاج مش بيكفيه ولو كان عنده أملاك كانوا هيحجزوا عليها”، معلقا: “ان والده يستاء من هذا الكلام بشكل كبير”.

أحمد أبو زهرة يكشف عن تفاصيل حالته الصحية

وعن حالته الصحية ، أضاف أحمد أبو زهرة: أن والده حاليا حالته الصحية مستقرة ولكنه لن يعود للفن مجددا دائما يردد، “دا خلاص مش الزمن بتاعنا”.

أحمد أبو زهرة يكشف عن الحجز على حساب والده البنكي من قبل مصلحة الضرائب

وكان كشف أحمد أبو زهرة نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عن الحجز علي حساب والده البنكي من قبل مصلحة الضرائب.

وقال أحمد أبو زهرة : هل مافيش غير عبدالرحمن أبو زهرة بدل ما يتم تكريمه من الدولة.

وتابع أبو زهرة: كل فترة يحصل موقف مهين له مع إنه لا هو عاوز حاجة من حد ولا مد يده لحد ولا طلب أي شيء من أي إنسان كل اللي هو طلبه إنه يعيش أيامه الأخيرة في هدوء وسلام نفسي.

واستكمل أحمد أبو زهرة: المرة دي مصلحة الضرايب بتهينه وتحجز عليه وياريته مثلا عنده أملاك ومليارات في البنك لا دي بتحجز على معاشه اللي مش بيكمل ربع ثمن الأدوية اللي بياخذها.

وأضاف: تم وقف حسابه البنكي اللي مفيهوش غير المعاش وحينما سألنا عن السبب قيل إنه محجوز عليه من الضرايب. يا سيادة رئيس مصلحة الضرايب ارحموا فنان أفنى أكتر من ستين سنة من عمره في خدمة هذا الوطن ولم يتأخر طوال حياته في دفع كل الضرايب بل على العكس من يقول غير ذلك فهو ظالم.



