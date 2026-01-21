رفع الحجز الضريبي على أموال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة.. ما القصة؟

قررت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إتخاذ رفع الحجز الضريبي فورا عن حسابات الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة تقديرا لقدره الكبير وإسهاماته في مجال الفن .

وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية ستتابع الملف الضريبي الخاص بالفنان بصفة شخصية لحل كافة المشكلات الضريبية التي تواجه الفنان الكبير .

يأتي هذا في ضوء توجيهات أحمد كوجك وزير المالية بإزالة العقبات والتيسير على الممولين وتوفير أقصى وسائل الدعم الفني لكافة قطاعات المجتمع الضريبي .

وتناشد مصلحة الضرائب المصرية جموع الفنانين وقطاعات المجتمع الضريبي الإستفادة من قنوات التواصل المختلفة والتي أتاحتها مصلحة الضرائب المصرية عبر أدوات متنوعة لتذليل المشكلات وحل الإشكاليات الضريبية إنطلاقا من مبدأ الشراكة الذي ترسيه مصلحة الضرائب المصرية.