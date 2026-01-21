قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير قطاع الأعمال: 737 مشروعا للشركات التابعة في 13 محافظة تم تنفيذ معظمها ضمن حياة كريمة
الدستورية العليا ترفض دعوى الأهلي ضد وزير الرياضة بشأن قرارات تنظيم شئون الأندية
الداخلية تكرم المتعافين بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 21-1-2026
في ذكراه.. قصة نهاية فاروق نجيب المأساوية وحفظه للقرآن الكريم
مدبولي يتفقد جناح الأزهر في معرض الكتاب ويشيد بمحتوياته.. صور
الرئيس السيسي: الحكومة سعيدة بمعدل النمو بس عاوز الأحسن
المغرب أعلى تصنيف عالمي للمنتخبات الأفريقية في الفيفا
الرئيس السيسي يضع 4 متطلبات لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط
محمد صلاح ضمن تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مارسيليا في دوري أبطال أوروبا
ننشر نص كلمة الرئيس في جلسة الحوار المخصصة لمصر بمنتدى دافوس
عاصفة مغناطيسية أرضية شديدة تثير أضواء ملونة في جميع أنحاء العالم.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الضرائب: التحول الرقمي ساهم في تطوير العمل والتسهيلات الجديدة تدعم القطاع الخاص

الضرائب خلال الاجتماع
الضرائب خلال الاجتماع
محمد يحيي

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة السويسرية في مصر أن المصلحة تعمل وفقًا لتوجيهات وزير المالية بضرورة تعزيز قنوات التواصل مع الغرف التجارية الأجنبية، لما لها من دور محوري في تمثيل مجتمع المستثمرين وأصحاب الأعمال، والاستماع إلى التحديات التي تواجههم، وأخذ آرائهم ومقترحاتهم حول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية قبل اطلاقها رسميًا، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وبناء الثقة المتبادلة مع مجتمع الأعمال.

وأوضحت رئيس المصلحة، أن التحول الرقمي والمنظومات الإلكترونية المختلفة أسهمت في إحداث نقلة نوعية في تطوير العمل الضريبي، وتيسير تقديم الإقرارات والحصول على الخدمات الضريبية، بما يُخفف الأعباء الإجرائية ويُعزز الالتزام الطوعي، مؤكدة استمرار التعاون مع كبرى الشركات العالمية لتطوير النظم الضريبية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

وأشارت إلى أن أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الحالية يتمثل في توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، موضحة أن النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا يُعد أحد أهم أدوات هذا التوجه، لما يوفره من مزايا واضحة ومحفزة، من بينها تطبيق ضريبة دخل نسبية مبسطة تُحسب على أساس حجم الأعمال السنوي، وتبدأ من 0.4% وتصل إلى 1.5% وفقًا لشرائح محددة، فضلًا عن عدم الخضوع للفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام لهذا النظام، بما يعزز الاستقرار ويشجع على الانضمام الطوعي للمنظومة الرسمية.

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أسهمت في إرساء قواعد جديدة للتعامل مع مجتمع الأعمال، من خلال إتاحة تقديم وتعديل الإقرارات الضريبية دون توقيع غرامات أو جزاءات، بما عزز الثقة المتبادلة وشجع الممولين على تصحيح أوضاعهم الضريبية في إطار من التعاون والشفافية.

وأكدت أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية جاءت استكمالًا لهذا النهج، حيث تضمنت 26 بندًا، تستهدف معالجة أبرز التحديات العملية، مع التركيز على مكافأة الممول الملتزم، ومن بينها تقليص مدة رد ضريبة القيمة المضافة وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها.

وأوضحت أنه من المقرر إطلاق كارت التميز الضريبي للممولين الملتزمين ضريبيًا، بما يتيح لهم مسارًا سريعًا لإنهاء الإجراءات والاستفادة من الخدمات التي تقدمها كل من وحدة الرأي المسبق ووحدة دعم المستثمرين، فضلًا عن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.

كما أشارت إلى استمرار تطوير الخدمات الرقمية، ومن بينها إتاحة تطبيق لسداد ضريبة التصرفات العقارية عبر الهاتف المحمول "موبايل ابليكيشن"، والذي يتيح للممول سداد الضريبة إلكترونيًا والحصول على المخالصة بسهولة ويسر.

وأضافت أن الحزمة شملت تطوير منظومة المقاصة المركزية بما يسمح بإجراء المقابلة الإلكترونية بين الأرصدة الدائنة والمدينة لدى الممول، بما يسهم في تقليص زمن الإجراءات، وتبسيط عمليات التسوية، ومعالجة العديد من التحديات الإدارية المرتبطة بالمستحقات الضريبية.

وأوضحت أيضًا أن المصلحة أصدرت دليلًا إرشاديًا شاملًا للتعامل الضريبي على الخدمات المُصدَّرة، يوضح مفهوم الخدمات المُصدَّرة وقواعد تحديد مكان فرض الضريبة والمستندات المطلوبة، مدعومًا بأمثلة تطبيقية، وذلك استرشادًا بالمعايير والممارسات الدولية لضمان استقرار المعاملات التجارية الدولية.

وأكدت على استمرار تشكيل لجان مشتركة مع الغرف الخاصة بالمستثمرين الأجانب، من بينها غرفة التجارة السويسرية، لبحث وحل أي مشكلات بشكل فوري ومباشر، بما يدعم مناخ الاستثمار ويُرسخ الشراكة المستدامة مع مجتمع الأعمال، وقد تم الرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالشركات السويسرية والمتعلقة بكل من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والمنظومة المميكنة.

كما تسلّمت رئيس مصلحة الضرائب المصرية النسخة الأولى من أول تقرير مفصّل تقوم بعمله وإصداره الغرفة السويسرية يستعرض حجم الأعمال والاستثمارات السويسرية في مصر، حيث أشار التقرير إلى حجم استثمارات بقيمة 676.4 مليون دولار خلال السنة المالية 2022/2023، وبقيمة 600.6 مليون دولار خلال السنة المالية 2023/2024، بإجمالي استثمارات يُقدَّر بنحو 1.2–1.3 مليار دولار، إلى جانب تنفيذ 443 مشروعًا في السوق المصرية، وتحقيق نسب توظيف مباشر بمقدار 25 ألف وظيفة، وقد قام بتسليم التقرير الأستاذ أحمد حماد ممثلًا عن أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة السويسرية ورئيس مجلس إدارة شركة "إيه بي بي" مصر، وذلك بحضور إميلي باي-شيديجر رئيس قسم الاقتصاد والعلوم والثقافة بسفارة سويسرا في مصر، وخالد صبري ممثلًا عن أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة السويسرية ورئيس القطاع المالي والإداري لمجموعة هيرو الشرق الأوسط وأفريقيا، وسارة الحداد المدير التنفيذي لغرفة التجارة السويسرية.

ومن الجدير بالذكر أنه حضر من جانب المصلحة كل من: رجب محروس مستشار رئيس المصلحة، وسهير حسن رئيس مركز أول كبار الممولين، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين، ومها علي مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، ومصطفى كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، وأحمد الغروري مدير الفحص الضريبي بمركز كبار الممولين، والدكتور محمد يحي أمين مدير فحص مركز كبار ممولين قيمة مضافة.

الضرائب المصرية وزارة المالية حزمة التسهيلات الضريبية اخبار مصر مال واعمال رشا عبد العال غرفة التجارة السويسرية الغرف التجارية الأجنبية الاصلاحات الضريبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشناوي

إبراهيم حسن يكشف حقيقة استبعاد «الشناوي» من قائمة المنتخب في كأس العالم

كلود لوروا

كلود لوروا يُثير الجدل ويدعو لمقاطعة كأس العالم 2026 بسبب «إنفانتينو»

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

فيضانات في تونس

ظاهرة لم تحدث منذ 75 عامًا.. تونس تغرق في الفيضانات والجيش يتدخل

موظفون

نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

الطقس

الصغرى 12 .. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

ريال مدريد

نتيجة وأهداف ريال مدريد وموناكو بدوري أبطال أوروبا .. فيديو

ترشيحاتنا

محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع

افتتاح الاجتماع التاسع للجنة التنسيقية لبرنامج دعم البنوك المركزية الإفريقية

جانب من القرعة

إجراء القرعة العلنية لتسكين الباعة الجائلين بمنطقة صيدناوي بمدينة العاشر من رمضان

جانب من الاجتماع

وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير قرى الريف المصري

بالصور

الشرقية.. إقامة معرض أثاث منزلي بالمجان بقرى صان الحجر

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

بخط اليد.. مدبولي يكتب كلمة تذكارية لجناح وزارة الداخلية بمعرض الكتاب

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

فيديو

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد