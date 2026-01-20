اعتبارا من الغد.. مصلحة الجمارك: 38% ضريبة جمركية على الهواتف الواردة



أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن المصري الذي يسافر زيارة بتليفونه المحمول ثم يعود مرة أخرى ليس مطلوبا منه أي إجراء أو سداد أي رسوم.

وقال أحمد أموي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية "أم بي سي مصر"، أن المصري المقيم بالخارج حال زيارته للقاهرة أكثر من مرة خلال العام يتجديد "الـ 99 يوم سماح" بمكالمة تليفون أو من خلال التطبيق، مؤكدا ان تطبيق قرار إنهاء فترة الإعفاء الجمركي للتليفونات المحمولة الواردة من الخارج غدا 12 ظهرا.



وتابع رئيس مصلحة الجمارك، أن هناك 38% ضريبة جمركية على أي تليفون محمول وارد من الخارج وسيتم تطبيقها اعتبار من الغد