الجمارك: الرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة ثابتة

علق أحمد اموي رئيس مصلحة الجمارك، على قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج .

وقال اموي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" الاعفاء الاستثنائي كان لمدة محددة وتم التحقق من استيفاء الصناعة المحلية لاحتياجات السوق المحلي ".

وتابع " لدينا في مصر 15 مصنع لإنتاج الهواتف المحمولة في مصر وتم التحقق من قدراتها الانتاجية التي تفي باحتياجات السوق ".

واكمل أموي :" الغالبية العظمى من ماركات الموبايلات متاحة في مصر ويتم تصنيعها محليا "، مضيفا:" هناك ميزة تنافسية من وراء شراء الموبايل من السوق المحلي وهي وجود موزع معتمد يتيح سهولة صيانة الهاتف المحمول ".

ولفت احمد أموي :" الرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج ثابتة ولم تتغير وتم حوكمة عملية السداد وتم إتاحة سبل مختلفة لسداد الرسوم الجمركية وهناك مرونة 90 يوما كفترة للسداد ويمكن السداد إلكترونيا ".



