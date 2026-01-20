الجمارك توضح تفاصيل قرار إلغاء إعفاء الضريبة على الهواتف المحمولة

أكد أحمد أموي، مدير مصلحة الجمارك، أنه بدءا من غد الساعة 12 ظهرا هو إنتهاء الإعفاء الإستثنائي الذى كان ممنوحا للعائدين من الخارج بإصطحاب الهاتف المحمول.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أنه بدأ الإستثناء فى يناير 2025، وتقرر بناء على زيادة حجم إنتاج المصانع القائمة فى مصر المنتجة للهواتف المحمولة لقدرة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز جديد بمختلف فئاتها، وبالتالي أصبح هناك إكتفاء للسوق المحلي المصري من إنتاجنا المصري فى الغالبية العظمي من الماركات العالمية المتواجدة فى مصر، وبعضها يصدر لأسواق خارجية.

وتابع: “السائحين الذين يقومون بالزيارة إلى مصر ينطبق عليهم الإعفاء من أى رسوم لمدة 90 يوما، ويستعمل السائح الشبكة الخاصة به ويستخدم الهاتف فى مصر، وفيما يخص المصريين العاملين بالخارج من ينزل فى إجازة صيفية، فإنه لمدة 90 يوما ليس مطالبا بأي إجراء، وفى حالة تخطيه المدة يتواصل مع خدمة العملاء للإتصالات ومد المدة ل90 يوما أخري”.

وأشار: “السعر الجمركي نسبته المئوية واحدة، وهي 38.5%، ولكن يطبق على حسب قيمة الهاتف”.