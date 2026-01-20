محافظ البنك المركزي : ندعم بناء القدرات وتأهيل الشباب لسوق العمل

أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، خلال انطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتفوقين بالجامعات المصرية “منحة علماء المستقبل”، أن الشراكة الإستراتيجية تعتبر ضرورة تفرضها متطلعات التنمية الشاملة، بما يستدعي التوحيد الكامل من مؤسسات الدولة.

وأضاف: “ يولي البنك المركزي أهمية خاصة بدعم قطاع التعليم بإعتباره أحد محاور التنمية المستدامة وهو المحرك الأساسي للتقدم”.

وتابع: “تأتي مشاركتنا اليوم فى إطلاق المبادرة بجهود مشتركة وتعاون مؤسسي فعال بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبنك المركزي المصري والسيدة إنتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية .. وتأتي لإتاحة الفرصة للطلاب المتفوقين غير القادرين على إستكمال تعليمهم الجامعي”.

وأشار: “إلتزام البنك بدوره فى المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة من خلال تقديم منح تعليمية.. ودور البنك فى دعم التعليم لا يقتصر على المنح بل بناء القدرات لسوق العمل.. وإتاحة فرص تدريب عملي مكثف داخل البنوك للمساهمة بفعالية فى دعم الإستقرار المالي وتعزيز النمو الإقتصادي”.