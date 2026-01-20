مبادرة دعم الطلاب| وزير التعليم العالي: أتوجه بالشكر للجامعات على المنح للطلاب

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، إن أتوجه بالشكر لكل الجامعات وعلى الـ ٣٥ الف منحة للطلاب ، مضيفا أن الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية أيضا اشكرهم على المنح.

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أن المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزيين بالجامعات المصرية حدث وطني مهم .

وقال أيمن عاشور في كلمته في فعالية إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزيين بالجامعات المصرية، :" منحة علماء المستقبل تجسد إيمان الدولة العميق بإن بناء الإنسان هو أساس أي نهضة شاملة ".

وأكمل :" الدولة المصرية بؤسساتها مازالت تسير على نهج الشراكة الشراكة والتكامل وتحمل المسؤولية الجماعية في دعم المتفوقين".

ولفت أيمن عاشور :" نشكر السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية على رعايتها لهذه المبادرة "، مضيفا:" الدولة تستثمر بشكل غير مسبوق في التعليم العالي ".