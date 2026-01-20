قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آي صاغة تحذر المواطنين من الاعتماد على نصائح البلوجرز في الذهب
ترامب: نجحت في القضاء على التضخم ورفع الناتج المحلي إلى 5%
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها
ترامب : تدخلت في أزمة سد إثيوبيا لحلها .. والولايات المتحدة موّلته ولا أعلم لماذا
التعليم العالي: 35 ألف منحة كلية وجزئية للطلاب من ذوي الاستحقاق الاجتماعى والمتفوقين
وزير الأوقاف يختتم المؤتمر الدولي السادس والثلاثين بـ وثيقة القاهرة
تعليق قوي لـ أحمد موسى على قرار منع إعفاء هواتف القادمين من الخارج
بحضّره ليك | كلمة واحدة أنهت حياة عريس المرج في اعتراف صادم من زوجته
على ملعب جوزيبي مياتزاز..تشكيل إنتر ميلان وأرسنال الرسمي في قمة دوي أبطال أوروبا
أهلي جده يكتسح الخليج برباعية في دوري روشن السعودي
المالية: الشركات الموجودة في مصر تنتج 20 مليون موبايل.. والسعر جيد
والدة الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز: عايزه من شيخ الأزهر يدعو لي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

حسام الخولي: تعديلات قانون الضريبة العقارية تستهدف حماية الطبقة المتوسطة

حسام الخولي
حسام الخولي
هاني حسين

قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة العقارية تضمنت زيادة حد الإعفاء للسكن الخاص من 4 ملايين إلى 8 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف لحماية الطبقة المتوسطة وتسهيل حصول المواطنين على الحقوق الضريبية دون عبء إضافي.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ القانون الجديد يعفي المكلف من مقابل التأخير بمجرد سداد أصل الضريبة، وهو ما يعني إزالة الفوائد والغرامات السابقة تلقائيًا. وأوضح أن هذه التعديلات جاءت بعد دراسة مستفيضة في لجنة الشيوخ، مع التعاون مع الحكومة لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين.

وأشار الخولي إلى أن التعديلات تشمل أيضًا ضمان حقوق المكلفين الذين يطعنون على تقييم عقاراتهم، بحيث لا يحق للسلطات الطعن على نتيجة الطعن بعد كسبها، ما يعزز من حماية المواطنين ويقلل من النزاعات القانونية.

وأكد النائب أن القانون الجديد سيطبق بشكل مباشر على السكن الخاص لكل مواطن، مع مراعاة الحالات المتعددة، بحيث يحتسب حد الإعفاء على الوحدة الرئيسية فقط، ويخضع أي عقار إضافي للضريبة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تهدف لتحقيق العدالة الضريبية والاستقرار المالي للمواطنين.

الخولي حسام الخولي اخبار التوك شو الضريبة العقارية مصر

