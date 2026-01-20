قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكنش قصدي.. دفاع أحمد حسام ميدو يطالب بإلغاء الحكم ضد موكله في اتهامه بسب الحكم محمود البنا
أول تعليق من بريطانيا علي تصريحات ترامب بشأن قاعدة دييجو جارسيا في موريشيوس
شبورة مائية كثيفة وانخفاض درجات الحرارة.. القياتي يكشف تفاصيل طقس اليوم
التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا
صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 61 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي |الرابط
الهلال الأحمر يعزز مد غزة بسلال غذائية ومواد طبية وشتوية عبر قافلة «زاد العزة» 120
الأونروا تحذر من تصعيد خطير.. الاحتلال يهدم مقر الوكالة في القدس
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق بمركز تسوق في باكستان إلى 26 قتيلا
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة كفر الديك غرب سلفيت
الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته بشن غارات وإطلاق نار وسط وجنوب قطاع غزة
لخدمة ملايين المواطنين.. متحدث الصحة يكشف تفاصيل مدينة العاصمة الطبية
برلمان

إلحق استفاد.. اعرف حالات الإعفاء من مقابل التأخير قبل سداد الضريبة العقارية

الضريبة العقارية
الضريبة العقارية
عبد الرحمن سرحان

بعد موافقة مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، أقرّ القانون الجديد تسهيلات مهمة للممولين، في مقدمتها الإعفاء من مقابل التأخير، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء وتشجيع سداد المتأخرات.

إعفاء كامل من مقابل التأخير

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على إعفاء المكلفين بأداء الضريبة العقارية من مقابل التأخير بالكامل، حال سداد أصل دين الضريبة المستحق حتى اليوم السابق على تاريخ العمل بالقانون، وذلك خلال مدة 3 أشهر من بدء تطبيقه.

كما منح القانون وزير المالية سلطة مد مهلة الإعفاء لمرة واحدة، بما يفتح الباب أمام شريحة أكبر من الممولين للاستفادة من هذه التيسيرات.

حد أقصى لمقابل التأخير

وفي سياق متصل، حسمت التعديلات الجدل حول تضخم الغرامات، حيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة 27 على أنه
«في جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق»،
وهو ما يمثل ضمانة قانونية تحول دون مضاعفة الأعباء المالية على المواطنين.

حالات إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير

ولم تقتصر التيسيرات على الإعفاء المؤقت فقط، إذ أضاف القانون مادة جديدة برقم (29 مكرر)، أجازت إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في حالات محددة، أبرزها:
وفاة المكلف دون ترك تركة ظاهرة

ثبوت عدم وجود أموال يمكن التنفيذ عليها
صدور حكم نهائي بالإفلاس وإقفال التفليسة

مغادرة البلاد لمدة 10 سنوات متصلة دون ترك أموال

وأسند القانون سلطة البت في طلبات الإسقاط إلى لجان مختصة يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية، على أن يتم الفصل في الطلب خلال 30 يومًا.

الدفع الإلكتروني إلزامي

كما ألزم القانون، بموجب تعديل المادة 23، بسداد الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، تنفيذًا لقانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي، على أن يكون إيصال السداد الإلكتروني حجة قانونية على إتمام الدفع.

متى يبدأ التطبيق

ويُعمل بالقانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، بينما يبدأ التطبيق العملي لبعض التعديلات فور صدور اللائحة التنفيذية المعدلة، والتي ألزم القانون وزير المالية بإصدارها خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر.

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

أسعار الذهب اليوم

قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بقوة الثلاثاء 20 يناير 2026

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر يقفز بقوة

الطقس

البسوا الشتوي.. الطقس 10 درجات فقط والامواج ترتفع 3 أمتار

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

حسام حسن

لضمهم لمنتخب مصر.. حسام حسن يراقب 8 لاعبين من مزدوجي الجنسية

دعاء أول أيام شهر شعبان

دعاء أول يوم في شعبان يفرج الله كل همومك.. ردّده بقلب خاشع

وزارة التضامن

التضامن تطلق جائزة شركاء التنمية السنوية للجمعيات والمؤسسات الأهلية

جاني من اللقاء

عبدالغفار يستقبل ممثل منظمة الصحة العالمية لبحث مستجدات التعاون في أزمتي السودان وغزة

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يبحث خطة تطوير المنظومة الطبية بإيبارشية حلوان للعام الجديد

بالصور

طبيب يفجر مفاجأة عن مشروب قبل العلاقة الحميمية.. هذا ما يحدثه للجسم؟

الرقى والجرأة.. أنغام بفستان فضي بعد فوزها بجائزة حفل جوي أووردز

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

