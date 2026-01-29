بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

أطلقت المطربة نغم صالح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "كباريه"، بشكل فيديو كليب على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

وتفتتح نغم أولى إصداراتها الغنائية خلال عام 2026، في خطوة جديدة تشهد خوضها تجربة الغناء بأسلوب الإلكترو شعبي للمرة الأولى في مشوارها الفني.

وتحمل أغنية كباريه ثاني تعاون يجمع نغم صالح بالموزع الموسيقي إبراكسوفيا، بعد أغنية سجن الروح التي طُرحت نهاية العام الماضي ضمن ختام إصدارات ألبومها الأول "شلق"، كما تعد استمرارا لمشروعها الموسيقي مع المنتج والمخرج خالد برجونا.

وتأتي الأغنية ضمن المسار الغنائي الذي تسلكه نغم صالح في مشروعها المنفرد، والذي تميز بتنوعه الموسيقي وقدرتها على المزج بين الطرب والأنماط الموسيقية الحديثة، خاصة بعد النجاح الذي حققته أغنية "طوفان"، والتي تجاوزت حاجز التسعة ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب.

وتمزج نغم خلال كباريه بين الإيقاعات الإلكترونية والطابع الشعبي، وتعكس حالة تعتمد على تحويل المشاعر الثقيلة والحزن إلى طاقة وحركة. ويعقب العمل آخر إصدارات نغم خلال تعاونها مع موزع ومغني المهرجانات وزة منتصر في أغنية "قلبي".