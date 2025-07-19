أعمال فولكلورية.. نغم صالح: غنيت شعبي ومسيرتي كانت صعبة

تحدثت الفنانة نغم صالح عن تفاصيل مرحلة صعبة مرت بها خلال مسيرتها الفنية، مؤكدة أنها استطاعت تجاوزها والعودة بقوة لتقديم أعمال مميزة، مؤكدة أن هذه الفترة علمتها الكثير وأعطتها دفعة للاستمرار.



وقالت نغم صالح، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة صدى البلد، إن بدايتها الفنية كانت مع المنتج أيمن حلمي، حيث قدمت خلال تلك الفترة أعمالًا فولكلورية بشكل جديد، مؤكدة: "كنا بنحاول نطلع حاجة شبه اللي بنعملها دلوقتي، ووقتها كنت بشتغل على مشروع غنيت فيه لمدة سنتين أو ثلاثة، والحقيقة إن الناس كانت مبسوطة جدًا".

التوقف الفني

وعن الفترة التي مرت فيها بحالة من التوقف الفني، أوضحت نغم صالح، قائلة: "هو ما كانش اكتئاب بالمعنى الحرفي، لكن كنت حاسة إني مش عارفة أطلع اللي عندي في المزيكا، ومكنتش لاقية الطريق، وكنت في منطقة راحة مش عايزة أخرج منها، وده نفسه جاب لي إحساس بالتساؤل: هل هقدر أخرج اللي جوايا ولا لأ؟".



وأضافت نغم صالح، قائلة: "لما قررت أخرج من الكومفرت زون - منطقة الراحة، قدرت أطلع اللي جوايا، وانطلقت بعدها، والحمد لله كل حاجة نجحت لأنها طلعِت من القلب".



وفي سياق آخر، تحدثت نغم صالح عن تجاربها التمثيلية التي خاضتها في مسيرتها، مؤكدة تقديرها الكبير للمخرج رؤوف عبد العزيز الذي تعاونت معه، قائلة: "ده حبيبي، وكلنا بنحب أعماله جدًا".



