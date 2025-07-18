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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفاجأة.. نغم صالح تكشف عن ألبومها الجديد وأغنية «يا فلسطينية»

نغم صالح
نغم صالح
قسم التوك شو

كشفت الفنانة نغم صالح عن تفاصيل ألبومها الغنائي الجديد، مؤكدة أنها طرحت حتى الآن 4 أغنيات من الألبوم، وهي "شلق"، "طوفان"، "ضعفي"، و"الزار" التي صدرت مؤخرًا، مشيرة إلى أن هناك أغنيتين جديدتين سيتم طرحهما قريبًا.

أغنية فلسطينية

وأوضحت نغم صالح، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأغنية الخاصة بفلسطين لم تكن ضمن خطة الألبوم الأساسي، قائلة: "أغنية فلسطينية كانت قرار لحظي جدًا، ووقتي جدًا، وقررنا نعملها فورًا، وهي تعتبر خارج الألبوم".

وعن الأغاني المتبقية، أكدت نغم صالح أنها ستصدر في أقرب وقت، قائلة: "إن شاء الله ناقص أغنيتين هينزلوا قريب، مش عايزة أقول إمتى، بس هما قريب جدًا بإذن الله".

وخلال اللقاء، تحدثت نغم صالح مازحة عن المخرج خالد براجونا، مؤكدة أنه سيتولى إخراج الفيديو كليب للأغنيتين القادمتين، وأضافت ضاحكة: "كده خلاص، إحنا دبّسنا خالد في التليفزيون، هو هيخرجهم". 

نغم صالح طوفان ضعفي الزار فلسطين

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