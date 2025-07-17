منه شلبي تنعى والدة الفنانة هند صبري بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة منة شلبي، والدة صديقتها الفنانة هند صبري، التي رحلت عن عالمنا صباح الخميس 17 يوليو 2025، بكلمات مؤثرة عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، عبّرت فيها عن حزنها الكبير على فراق السيدة داليندا كالي.

وكتبت منة شلبي في ستوري عبر إنستجرام: "أنعي بقلب حزين ومؤمن بقضاء الله تعالى، والدة حبيبتي وصديقتي وزميلتي وحبيبة قلبي، السيدة الجميلة الاستثنائية، عشرة العمر وأحلى ست، السيدة داليندا، والدة هند صبري، أسأل الله رب العرش العظيم أن يتغمدها برحمته، ويدخلها الجنة دون حساب أو سابق عذاب، ويجعل مرضها في ميزان حسناتها، ويوهبها الفردوس الأعلى، ويصبر هند يارب، إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الفاتحة".

وتُعد الفنانة منة شلبي من أقرب صديقات هند صبري في الوسط الفني، وارتبطتا بعلاقة قوية على مدار سنوات طويلة من الصداقة والعمل المشترك.

ومن المقرر أن تُشيع جنازة الفقيدة يوم الجمعة 18 يوليو، بعد صلاة العصر، في مقبرة العائلة بـسبالة بن عمّار بالعاصمة تونس، على أن يُقام العزاء لاحقًا في القاهرة.