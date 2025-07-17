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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد السقا ينعي والدة هند صبري بكلمات مؤثرة

أحمد السقا
أحمد السقا
سارة عبد الله

نعى الفنان أحمد السقا، والدة الفنانة هند صبري، وطالب من جمهوره ومتابعيه الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكتب أحمد السقا عبر فيسبوك: "البقاء لله ببالغ الحزن والأسى، أنعي السيدة الفاضلة داليندا، والدة الزميلة والصديقة والأخت العزيزة هند صبري، أسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الفاتحة والدعاء".

ورحلت عن عالمنا، منذ قليل والدة الفنانة هند صبري، بحسب ما أعلن والدها عبر موقع" إكس".

ومن المقرر ان يتم دفن والدة الفنان هند صبري غدًا.

ومن المقرر ان تقوم الفنان هند صبري بتصوير مسلسلها الجديد عسل أحمر خلال الفترة القادمة .

العمل مكون من 10 حلقات يُعرض عبر إحدى المنصات الرقمية، وهو من بطولة هند صبري ويشاركها الفنان آسر ياسين وعدد من النجوم الذين جارٍ التعاقد معهم حاليًا، وسيناريو وحوار محمد هشام عبيه ووائل حمدي، وإخراج مريم أحمدي، ومن إنتاج صادق الصباح.

هند صبري والدة الفنانة هند صبري أحمد السقا

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