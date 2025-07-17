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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مفاجأة.. الخطيب يشارك في مسلسل «كتالوج» لـ محمد فراج

كتالوج
كتالوج
أحمد البهى

في مفاجأة من العيار الثقيل، يظهر الكابتن محمود الخطيب في إحدى حلقات مسلسل “كتالوج” بطولة النجم محمد فراج، والذى يعرض حالياً على منصة Netflix العالمية.

وجاء ظهور الخطيب في المسلسل على خلفية إحدى الأمنيات للفنان الراحل نبيل الحلفاوى، حيث تربطهما علاقة صداقة قوية منذ زمن بعيد، وقبل رحيل الحلفاوى كان نجله المخرج وليد الحلفاوى يعمل على مسلسل “كتالوج”، وبالفعل طلب نبيل الحلفاوى من الخطيب أن يساند نجله وليد الحلفاوى ويظهر معه في مشهد مؤثر يتحدث فيه عن دعم الأبناء وكيف يقوى الأب أواصر المحبة والدعم والمساندة لأولاده، وتشجيعا منه على  التربيه الإيجابية وزرع القيم للأجيال القادمة.

وجمعت الصورة كلاً من، كابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والفنان محمد فراج، والمنتج أحمد الجناينى، والمخرج وليد الحلفاوي، والفنان خالد كمال.

مسلسل "كتالوج" دراما دافئة تجمع بين الفكاهة الهادئة والمشاعر، وتدور القصة حول يوسف (محمد فراج)، رجل يجد نفسه فجأة مسئولًا عن تربية طفليه بعد وفاة زوجته أمينة (ريهام عبد الغفور)، حيث يكتشف يوسف سلسلة من مقاطع الفيديو التعليمية حول التربية التي كانت زوجته الراحلة قد سجلتها قبل موتها، وكل فيديو يصبح دليلا ومنارة تعيده إلى قلوب أولاده، حيث يكتشف قوة لم يكن يعلم بوجودها.

مسلسل “كتالوج” من بطولة محمد فراج، وظهور خاص للنجمة ريهام عبد الغفور، سماح أنور، تارا عماد، صدقى صخر، خالد كمال، بيومى فؤاد، دنيا سامى، الطفل على البيلى، أحمد عصام السيد، الطفلة ريتال عبد العزيز، إنتاج أحمد الجنايني وتأليف أيمن وتار وإخراج وليد الحلفاوي.

محمود الخطيب كتالوج مسلسل كتالوج

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