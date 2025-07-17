طرح مسلسل إلا الطلاق على منصة شاهد

أعلنت منصة شاهد vip، عن استعدادها طرح مسلسل" إلا الطلاق" من بطولة إياد نصار ودينا الشربيني، خلال الفترة القادمة.

وكانت مسلسل إلا الطلاق قد تم طرحه علي أحدي المنصات الغير عربية.

المسلسل يتكون من 10 حلقات وتم طرحها كاملة ، وتدور أحداث العمل فى إطار من التشويق والإثارة ، حول زوجين يتعرضان لحادث يقلب حياتهما رأسًا على عقب .

مسلسل إلا الطلاق من بطولة إياد نصار ودينا الشربيني وسلمي أبو ضيف وصفاء الطوخي.

تدور أحداث مسلسل مسلسل إلا الطلاق، عن زوجين يعانون من بعض المشاكل فى حياتهم، الا انهما يتورطان فى ارتكاب جريمة قتل مما يقلب الاحداث رأسًا علي عقب.

الجدير بالذكر ان آخر أعمال دينا الشربني هو مسلسل كامل العدد 3، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي



