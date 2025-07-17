قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السكة الحديد تكشف حقيقة سحب عربات قطارات VIP من خط أسوان القاهرة
بين الأبيض والسماوي.. موهبة جديدة تختار مصيرها
المشاط: 25 مليار جنيه للبدء في مشروعات المرحلة الثانية من حياة كريمة
وظائف برواتب مجزية في البوسنة ومقدونيا .. تعرف على الشروط المطلوبة
حقيقة وقف الدعم الحكومي لمحصول الذرة الشامية
200 جنيه بدلا من 500| تخفيض رسوم التحسين في البكالوريا المصرية
تسريب غاز الأمونيا .. روسيا تحذر من كارثة تنفذها أوكرانيا في دونيتسك
الأحد.. آخر موعد لتنازل المتقدمين للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ
أنهى حياة 61مواطنا.. الداخلية العراقية تكشف تفاصيل حريق محافظة واسط
قائد الفريق البحثي بكلية الطب جامعة جنيف: نطور علاجات تستهدف الشيخوخة والسرطان معا
باع ممتلكاته وسيارته بالقاهرة.. مفاجأة بشأن وسام أبو علي
مصطفى محمد يرفض العودة لمصر.. ويتمسك بالاحتراف في أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طرح مسلسل إلا الطلاق على منصة شاهد

مسلسل إلا الطلاق
مسلسل إلا الطلاق
أحمد البهى

أعلنت منصة شاهد vip، عن استعدادها طرح مسلسل" إلا الطلاق" من بطولة إياد نصار ودينا الشربيني، خلال الفترة القادمة. 

وكانت مسلسل إلا الطلاق قد تم طرحه علي أحدي المنصات الغير عربية.

المسلسل يتكون من 10 حلقات وتم طرحها كاملة ، وتدور أحداث العمل فى إطار من التشويق والإثارة ، حول زوجين يتعرضان لحادث يقلب حياتهما رأسًا على عقب .

مسلسل إلا الطلاق من بطولة إياد نصار ودينا الشربيني وسلمي أبو ضيف وصفاء الطوخي.

تدور أحداث مسلسل مسلسل إلا الطلاق، عن زوجين يعانون من بعض المشاكل فى حياتهم، الا انهما يتورطان فى ارتكاب جريمة قتل مما يقلب الاحداث رأسًا علي عقب.

الجدير بالذكر ان آخر أعمال دينا الشربني هو مسلسل كامل العدد 3، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي


 

منصة شاهد vip الإ الطلاق مسلسل الإ الطلاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE للحصول على 10 جيجا مجانًا

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد ..و 20 معلومة عنها الآن

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال

الاهلي

سأبقى داعما لهذا الكيان.. المتحدث الرسمي للأهلي يعلن استقالته من منصبه

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

رحمة محسن

محدش يشوف مرض.. أول تعليق من رحمة محسن بعد إجراء عملية جراحية

أرشيفية

زلزال قوي يضرب ألاسكا وتحذيرات من تسونامي في المنطقة

ترشيحاتنا

أرشيفية

خبيرة تغذية: نوعية الفطار تؤثر على يومك.. والسهر في الصيف يُربك الجسم

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي: الضربات الإسرائيلية على سوريا تعرض حياة المدنيين للخطر

جانب من اللقاء

خبيرة التغذية: الجسم يعمل بكفاءة أثناء الليل.. واضطراب النوم يضر بالصحة

بالصور

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

طريقة عصير المانجو الطازج

طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..

طريقة عمل الكشك المصرى

طريقة عمل الكشك المصرى
طريقة عمل الكشك المصرى
طريقة عمل الكشك المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد