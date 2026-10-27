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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أرشيف بصري للروح المصرية الخالصة.. افتتاح معرض عز الدين نجيب بقاعة "الباب سليم"

معرض عز الدين نجيب
معرض عز الدين نجيب
جمال عاشور

انطلق مساء اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، فعاليات معرض "حكايات من خزانة الوطن" للفنان والناقد التشكيلي الراحل عز الدين نجيب، والذي "حكايات من خزانة الوطن" للفنان والناقد التشكيلي الراحل عز الدين نجيب، والذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية  برئاسة الدكتور محمود حامد. بقاعة "الباب سليم" بساحة دار الأوبرا المصرية.

شهد حفل الافتتاح حضور الدكتورة سلوى حمدي، رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والمعارض، إلى جانب حشد كبير من رموز الفن، والثقافة، والفكر؛ كان من أبرزهم: الدكتور رضا عبد السلام، المؤرخ الفني فكرى حسن، النحات طارق الكومى نقيب التشكيليين، الشاعر زين العابدين فؤاد، د. سلوى رشدى، الفنان فريد فاضل، د. إيمان عز الدين، د. السيد رشاد، وعدد غفير من محبي التشكيل بالإضافة لابنة الفنان عز الدين نجيب .

ويقدم هذا المعرض الاستعادي رؤية بصرية فريدة تعكس براعة الفنان الراحل في تحويل المرئي إلى حلم، والواقع إلى أسطورة رمزية تشكيلية تُخلّد ما كان مهددا بالاختفاء، ليصنع بذلك أرشيفا شعوريا وبصريا يستلهم الروح المصرية الخالصة وعمق هويتها.

وتأتي إقامة المعرض في هذا التوقيت تحية وفاءٍ مستحقة لمسيرة إبداعية امتدت لأكثر من ستة عقود، جسد خلالها الراحل عز الدين نجيب حالة استثنائية فريدة في المشهد الثقافي المعاصر؛ فلم يقتصر دوره على بصمته الخاصة كفنان تشكيلي، بل امتد ليكون مفكرا وناقدا غاص في جذور الهوية عبر مؤلفاته وموسوعاته، وأديباً أثرى المكتبة العربية بروايات مثل "نداء الواحة" و"أيام العز"، فضلاً عن دوره الريادي كمؤسس ميداني أرسى دعائم الثقافة الجماهيرية وتراث الحرف التقليدية.

حكايات من خزانة الوطن عز الدين نجيب قطاع الفنون التشكيلية الدكتور محمود حامد

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