بأغنية أخويا وأتحسدنا.. إسماعيل نصرت يتعاون مجددًا مع أحمد سعد

يعيش الموزع الموسيقى، إسماعيل نصرت، حالة من النشاط الفني حاليًا من خلال تعاونه مع نجوم البوب ميوزك والراب، حيث يساهم نصرت بـ 2 أغاني في ألبوم "بيستهبل" للنجم أحمد سعد الذي أطلقة عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.



وعبر "نصرت"، عن سعادته بالتعاون مع النجم أحمد سعد، من خلال الألبوم بكل من "أخويا"، و"أتحسدنا"، مشيرًا بإنها ليست المرة الأولى التي يتعاون بها مع سعد، حيث تعاون الثنائي من قبل في "ياليالي" مع روبي، "كدا لأ" من فيلم أبو نسب.

وتصدر موخرًا إسماعيل نصرت، تريند يوتيوب ومنصات الاستماع، بعد تعاونه مع الرابر ليجي سي، في أغنية لو "نسياني"، وأيضًا تعاونه مع مع ليجي سي وزياد ظاظا موخرًا في أغنية "ولا مين"، وإعلان النادي الأهلي مع ليجي سي ومحمود الليثي "الأهلي حالة".



يذكر أن إسماعيل نصرت تعاون مع كبار النجوم في مصر والوطن العربي، أحمد سعد، وروبي، ونانسي عجرم، ومحمود العسيلي، وعدد من الرابر منهم أبيوسف، وزياد ظاظا، وعفروتو.



وأطلق سعد الأغنية في شكل فيديو كليب عبر قناته الرسمية على يوتيوب، إلى جانب إتاحتها على مختلف تطبيقات الموسيقى، لتكون هذه الأغنية أول إصدار رسمي من مجموعة أغنيات الألبوم المنتظر.



ويمثل الألبوم الجديد محطة فنية مختلفة في مسيرة سعد، حيث يضم باقة متنوعة من الأغنيات التي اختار تقديمها بشكل متنوعة لإرضاء أذواق جمهوره، مع الإعداد لمجموعة من المفاجآت الغنائية خلال الأيام المقبلة.