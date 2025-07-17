حسين الجسمي يقترب من المليون الأول بـ مِستنيك .. فيديو

تمكنت أغنية"مِستنيك" للفنان حسين الجسمي من الدخول الي قائمة الفيديوهات الأعلي مشاهدة عبر موقع يوتيوب فى مصر.

وحققت الأغنية التى شارك فيها بالتمثيل كل من محمد فراج وبسنت شوقي، ما يقرب من مليون مشاهدة فى أقل من أسبوع.

وكان قد أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، اليوم أول عملين من “ألبوم HJ2025”، ضمن الخطة التي اعتمدها في إصدار أغنيتين أسبوعيًا طيلة موسم الصيف.

العمل الأول هو رائعة شعرية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيّب الله ثراه)، تحمل عنوان "يا نسيمٍ هب جدواكم" من ألحان الملحن المبدع ياسر بو علي، وتوزيع عصام الشرايطي، وتأتي بصيغة فنية تعكس عمق الكلمة وقوة الإحساس.

وقد جرى تنفيذ فيديو كليب 'مِستنيك' بمشاركة تمثيلية لافتة من النجمين محمد فراج وبسنت شوقي، ما أضفى على العمل بُعدًا دراميًا مميزًا، وزاده تألقًا على صعيدي الأداء والإخراج. وقد جاء التقديم البصري والفني بتوقيع شركة روزناما، بقيادة المبدع هشام جمال، في إطار يعكس روح المشروع وتنوّعه.

وُطرحت الأغنيتان وعُرضتا في قناة الفنان حسين الجسمي الرسمية في يوتيوب، وعبر جميع الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، إلى جانب جميع المنصات المتخصصة في عرض وبث الأغاني، وبأسلوب مطوّر ومختلف ضمن أحدث الإمكانيات التقنية الحديثة.

ويستمر الجسمي في تقديم حكايتين جديدتين كل أسبوع، على أن تصدر الحكايتان القادمتان يوم 23 يوليو.