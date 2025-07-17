المهن التمثيلية تنعي والدة الفنانة هند صبري

نعت نقابة المهن التمثيلية عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير “ فيسبوك” والدة الفنانة هند صبري.

وقال البيان : إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ" .. تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي وفاة السيدة دلندة كلاعي والدة الزميلة النجمة هند صبرى.





وتابع البيان : وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرتها بخالص التعازي داعين المولي عز وجل ان يتغمد الراحلة بواسع رحمته، وان يلهم أهلها وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

وكانت قد رحلت عن عالمنا، منذ قليل والدة الفنانة هند صبري، بحسب ما أعلن والدها عبر موقع" إكس".

ومن المقرر ان يتم دفن والدة الفنان هند صبري غدًا.

ومن المقرر ان تقوم الفنان هند صبري بتصوير مسلسلها الجديد عسل أحمر خلال الفترة القادمة .

العمل مكون من 10 حلقات يُعرض عبر إحدى المنصات الرقمية، وهو من بطولة هند صبري ويشاركها الفنان آسر ياسين وعدد من النجوم الذين جارٍ التعاقد معهم حاليًا، وسيناريو وحوار محمد هشام عبيه ووائل حمدي، وإخراج مريم أحمدي، ومن إنتاج صادق الصباح.