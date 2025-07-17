عمرو أديب يغيب عن الشاشات لـ سبتمبر المقبل.. لهذا السبب

أعلن الإعلامي عمرو أديب عن غيابه على الظهور في برنامجه اليومي، بسبب الإجازة السنوية، معلنا موعد العودة.

وكتب عمرو أديب عبر أكس: "‏ابدأ اليوم إجازتي الصيفية السنوية كان موسم ناجح قوي الحمد لله اشكر الجمهور والزملاء فى ام بى سي مصر، وادعو العالم كله لتقضية اجازته على السواحل المصريه اجمل بقاع الارض نعود ان شاء الله فى سبتمبر الى الشاشة العزيزة واتمنى السعادة للجميع".

من جانب اخر، كان قد وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة بشأن مستقبل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في الموسم الجديد 2025- 2026.

وقال عمرو أديب في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: "عندى يقين قوي إن هذا الموسم زملكاوي بامتياز، هذا النادي العظيم سيخرج من وسط التحديات ليحقق كل البطولات".

وأضاف عمرو أديب: "الفن والهندسة ستنصب المدرسة وبيب بيب زمالك. من أين جاء اليقين، كالعادة إحساس سنوي صيفي تقليدي !".