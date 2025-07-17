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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بسبب سيجارة.. حريق في عمارة الفنان شريف إدريس

شريف إدريس
شريف إدريس

كشف الفنان شريف إدريس، عن حدوث حريق في مقر سكنه ولكن دون وقوع خسائر عليه.

وكتب شريف إدريس عبر فيسبوك: “اكتشفت ان حصل حريق في العمارة عندي الساعه ٦ الصبح والحمد لله ربنا ستر.. واتلحقت وعرفت ان سبب الحريق حد رمي سيجارة مسكت في ستارة في بلكونة مش هقدر اقول غير الحمد لله.. الحريق حصل في الدور التاني والتالت وانا ساكن في الدور التامن”.

شريف إدريس يطمن جمهوره على حالته الصحية

وكان قد طمأن الفنان شريف ادريس جمهوره علي حالته الصحية، وذلك عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال شريف ادريس : صباح الخير شكرا من قلبي لكل الحبايب اللي بيحاولوا يتطمنوا عليا من امبارح..وبعتذر عن عدم ردي باختصار شديد بقالي فتره ضهري تاعبني ومأثر علي رجلي لأن عندي انزلاق غضروفي في الفقرات القطنيه وأهملته.. وكنت بستحمل وماشي بمسكنات.. إمبارح كنت بجيب حاجات للبيت مع مراتي وبدأت اتعب بشكل غير طبيعي وفجأه حصلي تخشب تام في الجزء السفلي مع كل انواع الألم اللي ممكن تتخيلوه.. وحاولت اتحمل وأخد مسكن لكن الوضع تحول اني في لحظة حسيت إن ضهري هيتكسر حرفياً وألم في جميع اطراف رجليا الاتنين ودموعي نزلت من كتر الألم حقيقي".

وتابع شريف ادريس : روحت مستشفي وادي النيل اللي بشكر كل طاقم الطوارئ فيها..عملو أشعة مبدئية.. الدكتور قالي انا كنت هدخلك تعمل رنين بس من اللي شايفه من الأشعة مش هينفع ومش هتقدر تستحمل حتي جهاز الرنين ووراني شكل عضلات ضهري وهي تتشنج حرفيا ..علقولي محاليل مسكنات وكتبلي أدوية امشي عليها لمدة خمس أيام راحه تامه..وبعد كده أعمل رنين وابدأ رحلة علاج..بس بأمانة أنا شفت وحسيت بألم لا يمكن وصفه نتيجة التهاب حاد في الأعصاب ..الحمد لله علي كل شئ ..بشكركم جميعا".

شريف إدريس حريق الفنان شريف ادريس

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