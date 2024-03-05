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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

دموعي نزلت من كتر الألم .. شريف ادريس يطمن جمهوره علي حالته الصحية

شريف إدريس
شريف إدريس

طمأن الفنان شريف ادريس جمهوره علي حالته الصحية ، وذلك عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك . 

وقال شريف ادريس : صباح الخير..شكرا من قلبي لكل الحبايب اللي بيحاولوا يتطمنوا عليا من امبارح..وبعتذر عن  عدم ردي.
وأضاف:" باختصار شديد بقالي فتره ضهري تاعبني ومأثر علي رجلي لأن عندي انزلاق غضروفي في الفقرات القطنيه وأهملته..وكنت بستحمل وماشي بمسكنات..إمبارح كنت بجيب حاجات للبيت مع مراتي وبدأت اتعب بشكل غير طبيعي وفجأه حصلي تخشب تام في الجزء السفلي مع كل انواع الألم اللي ممكن تتخيلوه..وحاولت اتحمل وأخد مسكن لكن الوضع تحول اني في لحظة حسيت إن ضهري هيتكسر حرفياً وألم في جميع اطراف رجليا الاتنين ودموعي نزلت من كتر الألم حقيقي".

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وتابع شريف ادريس : روحت مستشفي وادي النيل اللي بشكر كل طاقم الطوارئ فيها..عملو أشعة مبدئية.. الدكتور قالي انا كنت هدخلك تعمل رنين بس من اللي شايفه من الأشعة مش هينفع ومش هتقدر تستحمل حتي جهاز الرنين ووراني شكل عضلات ضهري وهي تتشنج حرفيا ..علقولي محاليل مسكنات وكتبلي أدوية امشي عليها لمدة خمس أيام راحه تامه..وبعد كده أعمل رنين وابدأ رحلة علاج..بس بأمانة أنا شفت وحسيت بألم لا يمكن وصفه نتيجة التهاب حاد في الأعصاب ..الحمد لله علي كل شئ ..بشكركم جميعا".

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